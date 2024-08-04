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Panama'dan Venezuela'ya Destek: Gonzalez Meşru Başkan Olarak Tanındı

Panama, Edmundo Gonzalez'i Venezuela'nın meşru devlet başkanı olarak tanıdı. Başkan Mulino'dan destek mesajı geldi.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 05:04
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 05:04
Panama'dan Venezuela'ya Destek: Gonzalez Meşru Başkan Olarak Tanındı

Panama, Venezuela'daki Seçim Sonuçlarına Dair Açıklama Yaptı

Panama'nın Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, Venezuela'da 28 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşen devlet başkanlığı seçimlerinde, muhalefet adayı Edmundo Gonzalez'i "meşru devlet başkanı" olarak tanıdıklarını duyurdu.

Mulino'dan Sosyal Medya Üzerinden Açıklama

Mulino, bu bilgiyi sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı ve Gonzalez'i, Venezuela'daki seçimin meşru kazananı olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Demokratik Değerlerin Korunması

Buna ek olarak, Mulino, muhalefet lideri Maria Corina Machado’yı etiketleyerek, "Panama, Edmundo Gonzalez'i Venezuela'nın seçilmiş devlet başkanı olarak tanıyor. Demokrasinin temeli olan halkın iradesini savunuyoruz," şeklinde bir ifadede bulundu.

Uluslararası Destek

Arjantin Dışişleri Bakanı Diana Mondino da, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, muhalefetin adayı Gonzalez'i "meşru devlet başkanı" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Venezuela'nın Seçim Sonuçları

Venezuela Seçim Konseyi tarafından yayımlanan sonuçlara göre, mevcut başkan Nicolas Maduro, %51,20 oy oranıyla devlet başkanlığı seçiminde bir kez daha galip gelmişti.

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