Papa Franciscus, 2024'te Türkiye'ye Gelmeyi İstiyor

Papa Franciscus Türkiye'yi Ziyaret Etme Arzusunu Tekrar Dile Getirdi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Hristiyanlık tarihinde derin bir öneme sahip olan Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümünü kutlamak amacıyla 2024 yılında Türkiye'yi ziyaret etmeyi düşündüğünü ifade etti.

Uluslararası Teoloji Komisyonu Toplantısı

Papa, Vatikan’da düzenlenen Uluslararası Teoloji Komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada, daha önce Haziran ayında duyurduğu Türkiye'ye yapma arzusunu tekrar vurguladı. Konuşmasında, “Bu Kutsal Yıl boyunca, ilk büyük ekümenik konsil olan İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünü kutlama fırsatına sahip olacağız. Oraya, Türkiye'ye gitmeyi düşünüyorum.” dedi.

İznik Konsili'nin Önemi

Papa, bu konsilin kilisenin ve insanlığın yürüyüşünde bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Ayrıca, 28 Haziran’da Aziz Petrus ve Aziz Pavlus dini bayramı vesilesiyle Fener Rum Patrikhanesi’nden gelen heyeti kabul ederken, önce İznik'e gitme arzusunu dile getirmişti.

Vatikan'ın Türkiye İlişkisi

Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri Monsenyör Paul Richard Gallagher, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği tarafından 28 Ekim’de düzenlenen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda önemli açıklamalarda bulundu. Gallagher, “Hristiyanlık tarihinde geçen bazı kutsal yer ve etkinliklerin Türkiye’de bulunduğunu” belirterek, özellikle 325 yılında antik kent Nicea’da gerçekleşen ilk konsilin 1700. yıl dönümünün kutlanacağı önemli bir etkinlik hazırladıklarını söyledi.

Tarihi Ziyaretler

Birinci İznik Konsili, Roma İmparatoru I. Konstantinos’un çağrısıyla 325 yılında düzenlenmişti ve bu konsilde birçok önemli dini konu tartışılarak karara bağlanmıştı. Papa Franciscus, Türkiye'yi daha önce 2014 yılında ziyaret etmişti. Papa 16. Benediktus, 2006 yılında, Papa 2. Ioannes Pavlus 1979 yılında, ve Papa 6. Pavlus 1967 yılında Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.