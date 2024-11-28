DOLAR
34,6 0,12%
EURO
36,6 -0,03%
ALTIN
2.944,31 -0,24%
BITCOIN
3.304.490,72 0,85%

Papa Franciscus, 2024'te Türkiye'ye Gelmeyi İstiyor

Papa Franciscus, Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü için gelecek yıl Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 14:17
Papa Franciscus, 2024'te Türkiye'ye Gelmeyi İstiyor

Papa Franciscus Türkiye'yi Ziyaret Etme Arzusunu Tekrar Dile Getirdi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Hristiyanlık tarihinde derin bir öneme sahip olan Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümünü kutlamak amacıyla 2024 yılında Türkiye'yi ziyaret etmeyi düşündüğünü ifade etti.

Uluslararası Teoloji Komisyonu Toplantısı

Papa, Vatikan’da düzenlenen Uluslararası Teoloji Komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada, daha önce Haziran ayında duyurduğu Türkiye'ye yapma arzusunu tekrar vurguladı. Konuşmasında, “Bu Kutsal Yıl boyunca, ilk büyük ekümenik konsil olan İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünü kutlama fırsatına sahip olacağız. Oraya, Türkiye'ye gitmeyi düşünüyorum.” dedi.

İznik Konsili'nin Önemi

Papa, bu konsilin kilisenin ve insanlığın yürüyüşünde bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Ayrıca, 28 Haziran’da Aziz Petrus ve Aziz Pavlus dini bayramı vesilesiyle Fener Rum Patrikhanesi’nden gelen heyeti kabul ederken, önce İznik'e gitme arzusunu dile getirmişti.

Vatikan'ın Türkiye İlişkisi

Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri Monsenyör Paul Richard Gallagher, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği tarafından 28 Ekim’de düzenlenen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda önemli açıklamalarda bulundu. Gallagher, “Hristiyanlık tarihinde geçen bazı kutsal yer ve etkinliklerin Türkiye’de bulunduğunu” belirterek, özellikle 325 yılında antik kent Nicea’da gerçekleşen ilk konsilin 1700. yıl dönümünün kutlanacağı önemli bir etkinlik hazırladıklarını söyledi.

Tarihi Ziyaretler

Birinci İznik Konsili, Roma İmparatoru I. Konstantinos’un çağrısıyla 325 yılında düzenlenmişti ve bu konsilde birçok önemli dini konu tartışılarak karara bağlanmıştı. Papa Franciscus, Türkiye'yi daha önce 2014 yılında ziyaret etmişti. Papa 16. Benediktus, 2006 yılında, Papa 2. Ioannes Pavlus 1979 yılında, ve Papa 6. Pavlus 1967 yılında Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Kaybolan Kardeşler İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
2
MSB'den Anormal Kitap Kapağı Açıklaması: Toplatılan Ders Notları
3
Bakan Güler, Singapur'un Güvenlik Bakanı Hean'ı Ağırladı
4
İstanbul'da Eski Baro Başkanı Tahir Elçi Anıldı
5
Fransız Çiftçilerden Sembolik Protesto: INRAE Önünde Beton Duvar
6
Romanya Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İlk Tur Sonuçları Mahkemeye Taşındı
7
Sri Lanka'da Şiddetli Yağışlar 6 Can Aldı, 17 Kişi Yaralandı

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı