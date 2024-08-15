Papa Franciscus'tan Gazze İçin Ateşkes Çağrısı

Papa Franciscus'tan Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, devam eden çatışmalardan etkilenen Gazze'deki insani koşulları büyük bir endişe ile izlediğini belirtti. Papa, taraflara ateşkes sağlanması için müzakerelerin başlatılması ve çatışmanın daha da genişlemesinin önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Hz. Meryem'in Göğe Yükselişi Yortusu ve Dua

Her yıl 15 Ağustos'ta kutlanan Hz. Meryem'in Göğe Yükselişi Yortusu dolayısıyla Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinden geleneksel duasını yapan Papa, bu esnada global krizler üzerinde de durmaya devam etti.

Orta Doğu'daki Durum Üzerine Gözlemler

Papa, Ukrayna, Orta Doğu, Filistin, İsrail, Sudan ve Myanmar başta olmak üzere birçok bölgeyi düşünerek, "Gazze'deki insani durumu endişe ile takip ediyorum. Tüm cephelerde durdurulacak ateş, rehinelerin serbest bırakılması ve acı çeken halk için yardımların ulaştırılması için çağrıda bulunuyorum. Herkesi müzakere yolunu izlemeye ve bu trajedinin bir an önce sona ermesi için gereken çabayı gösterme konusunda teşvik ediyorum. Unutmayalım ki savaş bir yenilgidir," şeklinde ifadelerde bulundu.

Orman Yangınları İle Mücadelede Dualar

Papa, konuşmasının son kısmında Yunanistan'daki orman yangınlarından etkilenenler için de dualar ettiğini sözlerine ekledi.