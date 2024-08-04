Papa Franciscus'tan Orta Doğu'ya Barış Çağrısı

Papa Franciscus'un Barış Mesajı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Orta Doğu’daki gergin gelişmeleri endişeyle izlediğini belirtti. Papa, bölgedeki kanlı ve şiddetli çatışmaların daha fazla yayılmaması gerektiğini vurguladı.

Ateşkes Çağrısı

Vatikan’ın resmi haber platformu Vatican News üzerinden yapılan açıklamaya göre, Papa, her pazar geleneksel olarak gerçekleştirilen Angelus duasında kamuoyuna seslendi. Bu vesileyle, hedef gözeterek yapılan saldırıların bir çözüm olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti. Aksine, bu tür eylemlerin nefret ve intikam duygularını daha da kabarttığını dile getirdi.

Barış İçin Umut

Papa, özellikle Gazze dahil, çatışmaların yoğun olduğu tüm alanlarda ateşkes çağrısında bulunarak, umutlarını paylaştı. Bölgedeki gerilimin daha fazla tırmanmaması gerektiğini yineleyerek, bu durumun insanlık için ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.