Papa Franciscus'tan Trump'a Sert Eleştiri: Göçmenlerin Onuru Zedeleniyor

Papa Franciscus, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın göç politikalarını sert bir dille eleştirdi. Papa, göçmenlerin ana vatanlarını terk etme sebeplerinin arasında aşırı yoksulluk, güvensizlik, sömürü, zulüm ve çevresel tahribat olduğunu vurgulayarak, bu durumdaki insanları sınır dışı etmenin onların onurunu zedelediğini belirtti.

Vatikan'dan yapılan açıklamalara göre, Papa Franciscus, ABD’li piskoposlara gönderdiği mektupta, ABD'deki göç politikalarına dair yaptığı değerlendirmede, Trump'ın izlediği düzensiz göç politikalarıyla ilgili şöyle dedi: "ABD'de kitlesel sınır dışı etme programının başlatılmasıyla yaşanan büyük krizi yakından takip ettim. Doğru bir şekilde oluşturulmuş vicdan, eleştirel bir yargıda bulunmaktan ve bazı göçmenlerin yasa dışı statüsünü açıkça veya örtük biçimde suçla tanımlayan herhangi bir önlemle aynı fikirde olmadığını ifade etmekten kaçınamaz."

Papa ayrıca, "Aşırı yoksulluk, güvensizlik, sömürü, zulüm veya çevrenin ciddi şekilde tahribata uğraması gibi nedenlerden ana vatanlarını terk eden insanları sınır dışı etmek, birçok erkek ve kadının, ailelerin onuruna zarar verir ve onları zayıf ve savunmasız bir duruma sokar," dedi.

Gerçek ortak iyiliğin sağlanmasının, toplum ve hükümetin tüm bireylerin haklarını tanıyıp koruduğu takdirde mümkün olabileceğini belirten Papa, "Bu, düzenli ve yasal göçü düzenleyen bir politika geliştirilmesine engel değildir. Güç kullanılarak ve her insanın eşit onuru olduğu gerçeğine dayanmadan oluşturulan bir yapı, kötü başlar ve kötü sonuçlanır," dedi.

Papa Franciscus, mektubunda, "Katolik Kilisesi'nin tüm inananlarına ve iyi niyetli tüm erkek ve kadınlara; göçmen ve mülteci kardeşlerimize ayrımcılık yapan ve onlara gereksiz acılar çektiren söylemlere boyun eğmemeleri çağrısında bulunuyorum," ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump ve göç konusundaki hassasiyetiyle bilinen Papa Franciscus, Trump'ın ilk başkanlık döneminde de benzer göç meseleleri üzerinden karşı karşıya gelmişti. İki lider son olarak, iki ülke ilişkilerini de etkileyen atama durumu ile dikkat çekmişti. Trump, ABD Büyükelçiliği için Papa Franciscus'a yönelik sert eleştirileriyle tanınmış aşırı sağcı aktivist Brian Burch'u atayacağını duyururken, Vatikan da Kardinal Robert Walter McElroy'u Washington Başpiskoposu olarak atamıştı.