Papua Yeni Gine Açıklarında 6 Büyüklüğünde Deprem

Papua Yeni Gine açıklarında, Kokopo'nun 206 km açığında ve 78 km derinlikte 6 büyüklüğünde deprem oldu; tsunami uyarısı ve can kaybı bildirimi yapılmadı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 20:41
Papua Yeni Gine Açıklarında 6 Büyüklüğünde Deprem

Papua Yeni Gine Açıklarında 6 Büyüklüğünde Deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu: Kokopo'nun 206 kilometre açığında

Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan yapılan açıklamada, sarsıntının Papua Yeni Gine'nin doğusunda bulunan Yeni Britanya Adası'ndaki Kokopo şehrinin yaklaşık 206 kilometre açıklarında ve yaklaşık 78 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı verilmedi ve can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü
2
Türkiye'de Para Transferlerine Şeffaflık: MASAK'ın Yeni Düzenlemeleri
3
Çelik: Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımıza Yönelik Sözleri Yok Hükmündedir
4
Modi ve Trump, Hindistan-ABD İşbirliğini Yeni Zirvelere Taşıma Konusunda Anlaştı
5
Gaziantep'te Savunma Sanayii İstişare Toplantısı: SSB ve ASELSAN İş Birliği
6
Ayvalık'ta Sahil Güvenlik Çarpışması: 5 Ölü, 1 Ağır Yaralı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Kabul Etti — Gümüş Madalya Bangkok 2025

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa