Papua Yeni Gine Açıklarında 6 Büyüklüğünde Deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu: Kokopo'nun 206 kilometre açığında

Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan yapılan açıklamada, sarsıntının Papua Yeni Gine'nin doğusunda bulunan Yeni Britanya Adası'ndaki Kokopo şehrinin yaklaşık 206 kilometre açıklarında ve yaklaşık 78 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı verilmedi ve can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.