Paris'te Gazze Hastanelerinin Tahliye Emri Protesto Edildi

Paris'teki Protesto Etkinliği

Fransa'nın başkenti Paris'te, ünlü Pitié-Salpêtrière Hastanesi önünde, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan hastaneleri tahliye etme emrine karşı bir protesto düzenlendi.

Filistin Destekçileri Sese Geldi

Protestocular, hastanenin hem önünde hem de içerisinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı "sessiz" bir eylem gerçekleştirdi. Eylemciler, Filistin bayrakları açarak "Abluka altındaki sağlıkçılarla dayanışma. Hastalar tehlikede", "İsrail, Filistin'in sağlıkçılarını öldürüyor", ve "Gazze'de katliam var, sağlıkçılar susmayacak" yazılı pankartlar taşıdı.

Eylemci Giyimleri ve Açıklama

Kırmızı boyayla kaplanmış önlükler giyen eylemciler, yüzlerine maske taktı ve omuzlarına Filistin kefiyesi yerleştirdi. Protestocular, yaptıkları açıklamada, eylemlerinin uluslararası kamuoyunun dikkatini Gazze'nin kuzeyindeki duruma çekmeyi amaçladıklarını belirtti.

İsrail'in Tahliye Emirleri

Açıklamada, "Bu hafta İsrail işgalci güçleri tarafından bölgedeki 3 hastaneye tahliye emri verildi" ifadesine yer verildi. Tahliye edilen hastaların sağlık koşulları göz önünde bulundurulduğunda, hastaları yerinden etmenin onları ölüme terk etmek anlamına geleceği vurgulandı.

Gazze'deki Acil Durum

Bölgedeki yakıt ve ilaç sıkıntısına dikkat çeken eylemciler, Gazze'deki bazı sağlıkçıların, hastalarının yanında kalma kararlılığını sürdürdüğünü ifade etti. Açıklamada, "Gazze'nin kuzeyindeki halk mahsur kalmış durumda" ve "soykırımcı ordunun keskin nişancılarından korunmak için çaresizce dolanıp saklanmak zorunda kalıyor" ifadeleri kullanıldı.

Protesto, İsrail'in Gazze'deki hastaneler için verdiği tahliye emirlerine karşı bir tepki olarak değerlendirildi ve bölgede uluslararası hukukun uygulanması çağrısında bulunuldu. Ayrıca, İsrail devleti için yaptırım uygulanması talep edildi.