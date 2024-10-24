Paris'te Lübnan Destek Konferansı Başladı

Paris'te "Lübnan Halkına Destek" Konferansı Başladı

Fransa'nın başkenti Paris, "Lübnan halkına ve egemenliğine destek" adı altında önemli bir konferansa ev sahipliği yapıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen 70'in üzerinde ülke ve uluslararası kuruluş temsilcileri, Lübnan için yardım çağrısında bulunmak amacıyla bir araya geldi.

Gündemde Acil Yardım İhtiyacı Var

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ve Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer gibi önemli isimlerin katıldığı konferansın açılışında, Türkiye’ye yönelik son dönemde yaşanan terör saldırısına da değindi. Macron, "Korkunç bir saldırıya uğrayan, çok sayıda ölüme yol açan bir saldırı yaşayan Türkiye'ye desteğimizi ifade etmek istiyorum," dedi.

Lübnan İçin Yardım Taahhütleri

Macron, konferansın amacının Lübnan halkına yardım ulaştırmak olduğunu belirterek, Fransa'nın 100 milyon avro yardım yapacağını açıkladı. Ayrıca Birleşmiş Milletler'in Lübnan için yaptığı 426 milyon dolar yardım çağrısına da dikkat çekti.

Krizin Şiddeti Artıyor

Fransa Cumhurbaşkanı, İsrail'in Lübnan’a yönelik saldırılarının ardından yaşanan krizlerin arttığını belirterek, "Savaş bir an önce son bulmalı. Lübnan'da ateşkes sağlanmalı. Daha fazla hasar, daha fazla ölü, daha fazla saldırı, ne terörün bitmesini ne de herkesin güvenliğini sağlayabilir," diye ekledi.

Hükümet Yetkilileri İle İş Birliği

Lübnan Başbakanı Mikati, denizden havaya yapılan saldırıların sivil altyapı ve ekonomiye verdiği ağır zararları dile getirerek, acil bir ateşkes çağrısında bulundu. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in video mesajıyla konferansa destek sunduğu bildirildi.

Toplanan Yardımlar

Konferans aracılığıyla, İsrail'in saldırıları nedeniyle yerinden edilen Lübnanlılara yönelik 400 milyon dolar yardım toplanmasının hedeflendiği belirtildi. Guterres, uluslararası toplumun Lübnan ordusuna ve insani yardım çabalarına destek vermesinin önemini vurguladı.