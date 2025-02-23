Paris'te Ukrayna'ya Destek Gösterisi Düzenlendi

Paris'te, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yıl dönümünde binlerce kişi Ukrayna'ya destek için toplandı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 22:19
Paris'te Ukrayna'ya Destek Gösterisi Düzenlendi

Paris'te Ukrayna'ya Destek Gösterisi

Fransa'nın başkenti Paris'te, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yıl dönümü arifesinde Ukrayna'ya destek gösterisi gerçekleştirildi. Fransa'da işçi sendikalarının çağrısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen binlerce Ukrayna destekçisi, dayanışma sloganları attı.

Destek Sloganları ve Bayraklar

Göstericiler, ellerinde Ukrayna ve Gürcistan bayrakları taşırken, "Ukrayna hepinizi koruyor" ve "Ukrayna'nın zaferi için birleşelim" yazılı dövizler de taşıdılar. Kiev yönetimine destek vermek üzere bir araya gelen Ukraynalı eylemciler geleneksel danslarını sergiledi.

Diğer Kentlerdeki Gösteriler

Paris'in yanı sıra Strazburg ve Nice gibi şehirlerde de Ukrayna ile dayanışma amacıyla benzer etkinlikler düzenlendi. Bu gösteriler, uluslararası dayanışmayı artırmayı ve Putin rejimine karşı birleşik bir duruş sergilemeyi amaçlıyor.

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