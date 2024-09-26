Pasifik Adaları Su Seviyeleri Artıyor: NASA'nın Uyarıları

Nasa'nın Uyarısı: Geri Dönüşü Olmayan Deniz Seviyesi Yükselmesi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Tuvalu, Kiribati ve Fiji gibi Pasifik adalarında su seviyelerinin önümüzdeki 30 yıl içinde "geri dönüşü olmayan" bir şekilde yükseleceğini duyurdu.

Pasifik Okyanusu'ndaki İnceleme Sonuçları

NASA'nın deniz seviyesi analiz ekibi, bu adalarda su seviyelerinin yükselmesine dair bir araştırma gerçekleştirmiştir. Elde edilen verilere göre, bu ada ülkelerinde deniz seviyesi en az 15 santimetre yükselebilir. Bu yükselme, sera gazı emisyonlarının değişip değişmemesine bağlı olmaksızın kalıcı bir durum olarak değerlendirilmektedir.

Sel Riski ve Ülkelere Etkisi