Pasifik Adaları Su Seviyeleri Artıyor: NASA'nın Uyarıları

Nasa'nın Uyarısı: Geri Dönüşü Olmayan Deniz Seviyesi Yükselmesi
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Tuvalu, Kiribati ve Fiji gibi Pasifik adalarında su seviyelerinin önümüzdeki 30 yıl içinde "geri dönüşü olmayan" bir şekilde yükseleceğini duyurdu.
Pasifik Okyanusu'ndaki İnceleme Sonuçları
NASA'nın deniz seviyesi analiz ekibi, bu adalarda su seviyelerinin yükselmesine dair bir araştırma gerçekleştirmiştir. Elde edilen verilere göre, bu ada ülkelerinde deniz seviyesi en az 15 santimetre yükselebilir. Bu yükselme, sera gazı emisyonlarının değişip değişmemesine bağlı olmaksızın kalıcı bir durum olarak değerlendirilmektedir.
Sel Riski ve Ülkelere Etkisi
Deniz seviyesindeki beklenen yükselişin etkisi ülkelere göre farklılık gösterebilir. Bazı ada ülkeleri yılda birkaç kez sel felaketi yaşarken, bazıları yılın neredeyse yarısında su altına kalacak durumlarla karşılaşabilecektir. 2050 Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 53. Pasifik Adaları Forumu'nda yaptığı konuşmasında, iklim değişikliği nedeniyle su seviyelerindeki yükselmenin Pasifik ülkeleri için büyük bir tehdit olduğunu vurgulamıştır. Guterres, "Yükselen deniz seviyeleri, tamamen insanlığın yarattığı bir krizdir," diyerek bu sorunun aciliyetini dile getirmiştir. Guterres, ayrıca büyük şirketlerin ve gelişmiş ülkelerin, iklim değişikliğiyle mücadele için gereken finansmanı artırması gerektiğini ifade etmiştir.
Birleşmiş Milletler'den Açıklama
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 53. Pasifik Adaları Forumu'nda yaptığı konuşmasında, iklim değişikliği nedeniyle su seviyelerindeki yükselmenin Pasifik ülkeleri için büyük bir tehdit olduğunu vurgulamıştır. Guterres, "Yükselen deniz seviyeleri, tamamen insanlığın yarattığı bir krizdir," diyerek bu sorunun aciliyetini dile getirmiştir.
Guterres, ayrıca büyük şirketlerin ve gelişmiş ülkelerin, iklim değişikliğiyle mücadele için gereken finansmanı artırması gerektiğini ifade etmiştir.