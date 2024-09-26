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Pasifik Adaları Su Seviyeleri Artıyor: NASA'nın Uyarıları

NASA, Pasifik adalarındaki deniz seviyelerinin 30 yıl içinde geri dönüşü olmayacak şekilde yükseleceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 14:35
Pasifik Adaları Su Seviyeleri Artıyor: NASA'nın Uyarıları

Nasa'nın Uyarısı: Geri Dönüşü Olmayan Deniz Seviyesi Yükselmesi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Tuvalu, Kiribati ve Fiji gibi Pasifik adalarında su seviyelerinin önümüzdeki 30 yıl içinde "geri dönüşü olmayan" bir şekilde yükseleceğini duyurdu.

Pasifik Okyanusu'ndaki İnceleme Sonuçları

NASA'nın deniz seviyesi analiz ekibi, bu adalarda su seviyelerinin yükselmesine dair bir araştırma gerçekleştirmiştir. Elde edilen verilere göre, bu ada ülkelerinde deniz seviyesi en az 15 santimetre yükselebilir. Bu yükselme, sera gazı emisyonlarının değişip değişmemesine bağlı olmaksızın kalıcı bir durum olarak değerlendirilmektedir.

Sel Riski ve Ülkelere Etkisi

Deniz seviyesindeki beklenen yükselişin etkisi ülkelere göre farklılık gösterebilir. Bazı ada ülkeleri yılda birkaç kez sel felaketi yaşarken, bazıları yılın neredeyse yarısında su altına kalacak durumlarla karşılaşabilecektir. 2050

Birleşmiş Milletler'den Açıklama

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 53. Pasifik Adaları Forumu'nda yaptığı konuşmasında, iklim değişikliği nedeniyle su seviyelerindeki yükselmenin Pasifik ülkeleri için büyük bir tehdit olduğunu vurgulamıştır. Guterres, "Yükselen deniz seviyeleri, tamamen insanlığın yarattığı bir krizdir," diyerek bu sorunun aciliyetini dile getirmiştir.

Guterres, ayrıca büyük şirketlerin ve gelişmiş ülkelerin, iklim değişikliğiyle mücadele için gereken finansmanı artırması gerektiğini ifade etmiştir.

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