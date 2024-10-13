Pazarcık'ta Deprem Konutları Tamamlanıyor

Pazarcık'ta Zor Günler Geride Kaldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin merkez üssü olan Pazarcık'ta, zor günlerin geride kaldığını ifade etti. "Hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz, sözümüz söz!" diyerek vatandaşların güvenli konutlarına kavuşmaları için durmadan çalışacaklarını belirtti.

Konut İnşaatı Hızla Devam Ediyor

Bakan Kurum’un sosyal medya hesabında paylaştığı bilgiler doğrultusunda, Kahramanmaraş'taki deprem konutları ile ilgili çalışmalar sürüyor. Depremlerin ardından yeni evlerine kavuşacakları müjdesiyle, 73 bin 427 konut ve iş yeri inşa edilecek. Şu ana kadar 20 bin 764 konut teslim edilmiştir.

Yapım Aşaması ve Güvenlik Önlemleri

Depremin etkili olduğu bölgede, yeni konutlar radye temel ve tünel kalıp sistemiyle inşa ediliyor. TOKİ Uzmanı Hatice Ezgi Reyhanlıoğlu, "İhalelerimizin yaklaşık yüzde 60’ı tamamlandı. 7/24 çalışıyoruz ve konutlarımızın sağlamlığı için titizlikle hareket ediyoruz." bilgisini verdi.

Vatandaşların Mutluluğu

Yeni evlerine taşınan depremzedeler, huzurlu bir yaşam sürmeye başladıklarını dile getirdiler. Zeynep Ganidağlı, "Evleri 1 yılda teslim edeceğiz dediğinizde herkes şüpheyle bakıyordu ama hemen bitti." dedi. Diğer bir depremzede Zeliha Güler ise, "Evimin her şeyini çok beğendim; Cumhurbaşkanımız sözünü tuttu." diye konuştu.