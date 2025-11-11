Pazaryeri Belediye Meclisi Kasım'da Oybirliğiyle Kritik Kararlar Aldı

Toplantı Özeti

Pazaryeri Belediye Meclisi, Kasım ayı toplantısında ilçenin geleceğine yönelik önemli kararlar aldı.

Toplantı Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in başkanlığında gerçekleştirildi. Görüşmelerde Pazaryeri’nin su ihtiyacı, belediye personelinin haklarını güvence altına alacak sözleşme ve çevre yatırımları ön plana çıktı. Alınan kararların tümü meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Alınan Kararlar ve Vurgular

Belediye, ilçe suyunu karşılamaya yönelik adımlar atmayı, altyapı sorunlarını çözmeyi ve çevreye duyarlı projeleri hayata geçirmeyi planlıyor. Ayrıca, sendikamızla yapılacak yeni sözleşme ile belediye personelinin çalışma koşulları güçlendirilecek. Türkiye Çevre Ajansı’nın sağlayacağı mali ve teknik destekle çevresel yatırımlara hız verilecek.

Aşağıda Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in toplantı sonunda yaptığı açıklama yer alıyor:

"Bugün burada aldığımız her karar, Pazaryeri’nin geleceğine atılmış güçlü bir adımdır. Bizler sadece bugünü değil, gelecek nesillerimizi de düşünerek hareket ediyoruz. İlçemizin su ihtiyacını karşılamak, altyapı sorunlarını çözmek, çevreye duyarlı bir yönetim anlayışını güçlendirmek bizim en temel sorumluluğumuzdur. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana hep söyledim; ‘Birlikte yönetim, birlikte başarı.’ Meclisimizde görüşülen her konu, siyasi düşüncelerin ötesinde, sadece Pazaryeri’nin menfaati için değerlendiriliyor. Bu uyum, bu birliktelik bizlere güç veriyor. Sendikamızla yapacağımız yeni sözleşme, belediyemizde görev yapan tüm çalışanlarımız için daha güvenli, daha huzurlu bir çalışma ortamı sağlayacak. Biz biliyoruz ki, çalışanı mutlu olan bir belediye, vatandaşa en iyi hizmeti sunar. Ayrıca Türkiye Çevre Ajansı’nın sağlayacağı mali ve teknik destekle, ilçemizi daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir hale getirmek için yeni projelere imza atacağız. Pazaryeri artık sadece Bilecik’in değil, bölgenin örnek ilçesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ben alınan kararların ilçemiz, halkımız ve geleceğimiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte emeği geçen tüm meclis üyelerimize, belediye personelimize ve halkımıza teşekkür ediyorum. Biz birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız" dedi.

PAZARYERİ MECLİSİ ÖNEMLİ KARARLAR ALDI