Pencap'ta Sel Alarmı: 25 Bin Kişi Tahliye Edildi

Pencap'ta şiddetli yağışlar nedeniyle 25 bin kişi tahliye edildi; seller 4,1 milyonu aşkın kişiyi etkiledi ve 26 Ağustos'tan bu yana en az 56 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 12:25
Pencap'ta Sel Alarmı: 25 Bin Kişi Tahliye Edildi

Pencap'ta sel alarmı: 25 bin kişi tahliye edildi

Tahliye ve etkilenen bölgeler

Pakistan'ın Pencap eyaletinin doğusunda, şiddetli yağışlar nedeniyle nehirlerde su seviyesinin yükselmesi sonucu oluşan sel riski nedeniyle dünden bu yana 25 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

Pencap Afet Yönetim Kurumu (PDMA) Genel Direktörü İrfan Ali Kathia, eyaletin Jalalpur Pirwala kentinde sel riski nedeniyle tahliye çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Kathia, çalışmalar kapsamında dünden bu yana 25 bin kişinin, yüksek risk altındaki bölgelerden tahliyesinin tamamlandığını ifade etti.

Kathia, Pencap eyaletinin 25 bölgesindeki 4 bini aşkın köyde 4,1 milyonu aşkın kişinin sellerden etkilendiğini paylaştı ve 26 Ağustos'tan bu yana seller nedeniyle en az 56 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Yetkililer ve tarihsel bağlam

Pakistan tarihinde ilk kez doğudaki Çenab, Ravi ve Sutlej nehirlerinin aynı anda taştığı, binlerce köyün sular altında kaldığı ve felaketten milyonlarca kişinin etkilendiği kaydedilmişti.

Pencap yetkililerinden Nabeel Javed, 4 Eylül'de yaptığı açıklamada, eyalette şiddetli muson yağışları nedeniyle meydana gelen seller ve nehirlerdeki su seviyelerinin hızla yükselmesi sonucu geçen aydan itibaren yerinden edilenlerin sayısının 1,8 milyon'a çıktığını bildirmişti.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Otoritesi, 26 Haziran'da başlayan muson yağmurlarında şu ana kadar ölü sayısının 910'a ulaştığını açıklamıştı.

Yetkililer, sellerin, 2022'de 1700'den fazla kişinin ölümüne yol açan, ülkenin üçte birini sular altında bırakan ve 32 milyar dolarlık zarara neden olan felaketten sonraki en büyük afet olduğunu ifade ediyor.

İLGİLİ HABERLER

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret
2
Yılmaz 2026-2028 Orta Vadeli Programı Açıkladı: Tek Haneli Enflasyon Hedefi
3
3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı
4
Erdoğan, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Açılışına Katılacak ve Kabineye Başkanlık Edecek
5
BM İnsan Hakları Konseyi 60'ıncı Oturumu Cenevre'de başladı: Volker Türk'ten İsrail'e uyarı
6
Uraloğlu: 'Yüzüncü Yıl Geri Dönüş Kavşağı' Eylül Sonunda Açılacak
7
Erzurum Pasinler'de Toprak Evin Damı Çöktü: 2 Çocuk Öldü, 4 Yaralı

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat