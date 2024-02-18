Pençe Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde yaşanan olayı duyurdu. Bakanlık, PKK'lı teröristlerin üs bölgesine sızmaya çalıştığını bildirdi.

Komandolar, Pençe Kilit bölgesinde üs bölgesine sızmak isteyen PKK'lı teröristlere müdahale etti. Yaşanan çatışmada 6 terörist öldürüldü.

Teröristlerle ilk temasında yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay, kahramanca şehitlik mertebesine ulaştı, bir askerimiz de yaralandı. Yaralı asker, tedavi için hastaneye götürüldü. Bölgede operasyonlar devam ediyor.