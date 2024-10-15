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Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Malzemeler Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu sürecinde önemli silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 17:53
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Malzemeler Ele Geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Başarıyla Ele Geçirilen Malzemeler

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin sığınaklarında önemli malzemeler bulduğunu duyurdu.

Açıklamada Yer Alan Detaylar

Bakanlıktan gelen bilgilere göre, operasyonda tespit edilen sığınaklarda aşağıdaki malzemeler ele geçirildi:

  • 3 adet AT-4 tanksavar silahı
  • 1 adet hafif tanksavar silahı (LAW)
  • 1 adet RPG-7 roketatar
  • 4 adet el bombası
  • 2 adet RPG-7 mühimmatı
  • 1180 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı ve 2 adet şarjör
  • 2,000 adet 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek mühimmatı
  • 2 adet sevk fişeği
  • 1 adet batarya bloğu ve şarj aleti
  • 1 adet telsiz anteni
  • Çeşitli yaşam malzemeleri

Bakanlık, bu tür operasyonların terörle mücadelede kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

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