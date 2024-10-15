Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Malzemeler Ele Geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Başarıyla Ele Geçirilen Malzemeler
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin sığınaklarında önemli malzemeler bulduğunu duyurdu.
Açıklamada Yer Alan Detaylar
Bakanlıktan gelen bilgilere göre, operasyonda tespit edilen sığınaklarda aşağıdaki malzemeler ele geçirildi:
- 3 adet AT-4 tanksavar silahı
- 1 adet hafif tanksavar silahı (LAW)
- 1 adet RPG-7 roketatar
- 4 adet el bombası
- 2 adet RPG-7 mühimmatı
- 1180 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı ve 2 adet şarjör
- 2,000 adet 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek mühimmatı
- 2 adet sevk fişeği
- 1 adet batarya bloğu ve şarj aleti
- 1 adet telsiz anteni
- Çeşitli yaşam malzemeleri
Bakanlık, bu tür operasyonların terörle mücadelede kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.