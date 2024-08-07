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Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Mühimmat Ele Geçirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda, teröristlere ait sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 17:00
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Mühimmat Ele Geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu Devam Ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu çerçevesinde önemli bir başarı sağladığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre, teröristlere ait bir sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ele Geçirilen Mühimmatlar Neler?

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri sonucunda, sığınakta bulunan mühimmat listesi şöyle;

  • 6 adet 81 milimetre havan mühimmatı,
  • El yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemeler,
  • 8 havan barut hakkı,
  • 5 adet alpha-fire düzenek,
  • 1 adet termal şemsiye,
  • Çeşitli tıbbi ve yaşam malzemeleri.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlılığı sürüyor! Bakanlık, "Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor" notunu düşerek operasyonların devam edeceğini vurguladı.

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