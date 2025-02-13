Pendik'te Araçlara Taşla Saldıran Şüpheli Yakalandı

İstanbul'un Pendik ilçesinde, geçmekte olan araçlara taşla saldıran bir şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay, Yeni Mahalle Sancak Köprüsü mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sokaktan geçen üç araca taş fırlattığı ihbarı üzerine bölgeye derhal polis ekipleri gönderildi. Polisin hızlı müdahalesi sayesinde, akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen A.Ç., Sapanbağları Mahallesi'nde yakalandı.

Olay anı, araç içi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Videoda, şüphelinin taşla saldırdığı IETT otobüsünün arkasından koştuğu ve bir otomobilin üzerine çıkarak vandalizmi sürdürdüğü anlar yer alıyor.