Pendik’te korkunç olay! Anne yeni doğurduğu bebeğini birinci kattan attı

Pendik’te, 1 Mart gecesi, bir apartmanın bahçesinde yeni doğmuş bir bebek bulundu. Bu durum, çevrede bulunanlarda büyük bir şok yarattı. İşte detaylar...





Bebek, hemen en yakın hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda tedavi gören bebeği, birinci kattaki evinden aşağıya bıraktığı belirlenen anne A.Y. ve partneri D.Ç., yetkililer tarafından tutuklandı. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüphelilerin adli süreci devam etmektedir.



Ayrıca, anne A.Y.'nin hamileliğini ailesinden sakladığı ve gece saatlerinde doğurduğu bebeği evinin birinci katından aşağı bıraktığı belirlendi.