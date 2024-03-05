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Pendik’te korkunç olay! Anne yeni doğurduğu bebeğini birinci kattan attı

Pendik’te, yeni doğan bir bebeği birinci kat yüksekliğinden aşağıya bırakan kadın ve sevgilisi, yetkililer tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, polis merkezindeki prosedürlerin tamamlanmasının ardından yargıya teslim edildi.

Yayın Tarihi: 05.03.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 15:12
Pendik’te korkunç olay! Anne yeni doğurduğu bebeğini birinci kattan attı

Pendik’te, 1 Mart gecesi, bir apartmanın bahçesinde yeni doğmuş bir bebek bulundu. Bu durum, çevrede bulunanlarda büyük bir şok yarattı. İşte detaylar...

PENDİKTE BEBEĞİNİ BALKONDAN ATTI

Bebek, hemen en yakın hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda tedavi gören bebeği, birinci kattaki evinden aşağıya bıraktığı belirlenen anne A.Y. ve partneri D.Ç., yetkililer tarafından tutuklandı. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüphelilerin adli süreci devam etmektedir.

Ayrıca, anne A.Y.'nin hamileliğini ailesinden sakladığı ve gece saatlerinde doğurduğu bebeği evinin birinci katından aşağı bıraktığı belirlendi.

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