Pendik'te Metin Seçkin Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı

Pendik'te yapımı tamamlanan Metin Seçkin Aile Sağlığı Merkezi, Kaynarca Mahallesi'nde düzenlenen törenle açılarak hizmete başladı. Merkez, "İyiliğin 1000 Hali" projesi kapsamında inşa edildi.

Törende yapılan açıklamalar

İstanbul Valisi Davut Gül, törende kentin sağlık altyapısında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Gül, "Şu an 3 binin biraz üzerinde olan hekim başına düşen kişi sayımız, inşallah planlanan Sağlık Bakanı'mızın 100 hedefi var, o olduğunda 2 bin 500'lere kadar düşecek. Bu neyi sağlıyor? Yürüme mesafesinde, hastaneye gitmeden, beklemeden, sizi bilen, tanıyan, birçok tetkikinizi yapabildiğiniz ailenizin bir parçası olan aile hekimine gitmiş olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, belediyenin tespit edeceği yeni noktalara yapılacak aile sağlığı merkezleriyle Pendik'in bu hedefe en hızlı ulaşacak ilçelerden biri olacağını belirtti. Ayrıca randevu sistemiyle ilgili olarak "Aile hekimlerimiz aracılığıyla randevularınızı alabileceksiniz." dedi ve bu dönem yeni bir kontenjan tanındığını aktardı.

Pendik ve İstanbul'da sağlık yatırımları

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kentin dört bir yanını sağlık tesisleriyle donatmaya çalıştıklarını belirtti. Güner, İstanbul'un sadece bölgenin değil dünyanın her noktasından insana tedavi sunduğunu; geçen yıl 500 binden fazla yabancı misafiri tedavi için ağırladıklarını, ilk 6 ayda 85 milyon muayene ve 1 milyon 600 bin ameliyatla örnek bir performans sergilediklerini aktardı.

Güner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2002'de başlatılan "Sağlıkta Dönüşüm Projesi" ile önemli ilerleme kaydedildiğini ve kentteki yatak kapasitesi ile kaliteye dikkat çekti. Pendik Marmara Eğitim Araştırma Merkezinin, verilen hizmetlerin iyi bir örneği olduğunu söyledi.

Güner, aile sağlığı merkezlerinde 3 çeşit kanser ve otizm taraması yapıldığını, hipertansiyon, diyabet ve psikososyal gelişim risklerinin değerlendirildiğini, obezite ve bağımlılıkla ilgili sorunlarda da kişilerin sağlıklı hayat merkezlerine yönlendirildiğini belirtti. İstanbul'da hekim başına düşen nüfusun 3 bin 48 olduğunu, hedeflerinin bu sayıyı 2 bin 500'lere çekmek olduğunu vurguladı.

Ayrıca yeni uygulama kapsamında hastaneye gitmeden önce aile hekimlerine özel bir kontenjan ayrıldığını ve Pendik Marmara, Pendik Devlet, Lütfi Kırdar gibi merkezlerden vatandaşların randevularının alınabileceğini söyledi. Güner, yakın zamanda "4 tane daha aile sağlığı merkezi" ve "2 tane de sağlıklı hayat merkezi"ni Pendik'e kazandıracaklarını; sahil bandındaki Pendik Devlet Hastanesi'nin yenilenmesi planına alındığını ve 500 yataklı Pendik Devlet Hastanesi projesinin bulunduğunu aktardı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise ilçede toplam 47 aile sağlığı merkezi bulunduğunu, bunlardan 13'ünün son 6 yılda yapıldığını belirterek sağlık alanındaki devam eden projelere değindi.

Açılış töreni ve teşekkür

Konuşmaların ardından İstanbul Valisi Davut Gül, hayırsever Seçkin ailesine teşekkür plaketi takdim etti. Protokol üyelerinin kurdeleyi kesmesinin ardından, proje sayısını gösteren tabeladaki sayı Vali Gül tarafından 1101'e çıkarıldı.

