Pendik'te Seyir Halindeki Servis Minibüsü Alev Aldı

Pendik'te Seyir Halindeki Servis Minibüsü Yandı

Pendik'te D-100 kara yolunda seyir halindeki bir servis minibüsü alev alarak ortalığı korkuttu. Kartal istikametinde ilerleyen 34 FOG 641 plakalı minibüs, Tavşantepe mevkiinde motor kısmından duman çıkması üzerine sürücü Taylan N. tarafından güvenlik şeridine çekildi.

Kısa sürede alevlerin sardığı araç için yangın ihbarı yapıldı. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun trafik, yanan aracın kaldırılmasının ardından normale döndü. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Pendik'te D-100 kara yolunda seyir halindeki servis minibüsü yandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.