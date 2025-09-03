DOLAR
Pendik'te Trafikte Kavga: Motosiklet ve Taksi Sürücülerine 11 bin 10 lira Ceza

Pendik'te yol ortasında kavga eden motosiklet ve taksi sürücülerine, trafik akışını engelleme ve gereksiz duraklama nedeniyle toplam 11 bin 10 lira idari para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 17:17
Pendik'te Yol Ortasında Kavga: Sürücülere Para Cezası

İstanbul'un Pendik ilçesinde, yol ortasında kavga ederek trafik akışını engelleyen iki sürücü hakkında idari işlem başlatıldı. Olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.

Görüntü ve İnceleme Detayları

İncelemede, kavga anına ilişkin görüntülerde yer alan araçların plakaları tespit edildi. Olayda, 34 AEN 366 plakalı motosiklet sürücüsü G.D.E. ile 34 TDM 98 plakalı taksi sürücüsü C.A.'nın yolda durarak birbirleriyle kavga ettikleri belirlendi. Kavganın yol ortasında gerçekleşmesi nedeniyle trafik akışı olumsuz etkilendi.

Uygulanan Ceza ve Gerekçe

Her iki sürücüye de Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "trafik akışını engelleyici hareketlerde bulunmak" ve "taşıt yolu üzerinde gereksiz duraklamak" maddeleri uyarınca idari para cezası uygulandı. Sürücülere tanınan cezalar, kişi başına 5 bin 505'er lira olmak üzere toplam 11 bin 10 lira olarak kayda geçti.

Olayla ilgili soruşturma ve trafik denetimleri devam ediyor.

