Pendik'te Yangın Faciası: 3 Çocuk Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Olay, gece 02:37 sıralarında Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evin giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Anne S.S. (28), kızını E.N.Z. (1) hastaneye götürmek için evde dört çocuğu yalnız bıraktı: Ö.S. (2), M.A.Ç. (11), C.Ç. (9) ve Z.S. (5). Vatandaşların yardımıyla, çocuklar yanan binadan güçlükle çıkarıldı.

Hastane ve Soruşturma

Çocuklardan Ö.S., M.A.Ç. ve C.Ç., ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti. Entübe edilen Z.S. ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sırasında evde bulunmadığı öğrenilen S.S. gözaltına alındı ve polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Ortaya Çıkan Görüntüler

Olay yerine ait son görüntülerde, çevredeki vatandaşların yardımıyla evden çıkarılan bir çocuğa sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldığı anlar yer aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

