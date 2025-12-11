DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
49,94 -0,23%
ALTIN
5.770,59 0,42%
BITCOIN
3.840.306,96 2,44%

Pendik'te Yangın Faciası: 3 Çocuk Hayatını Kaybetti

Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki ev yangınında 3 çocuk yaşamını yitirdi; görüntülerde bir çocuğa sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı anlar yer aldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 09:53
Pendik'te Yangın Faciası: 3 Çocuk Hayatını Kaybetti

Pendik'te Yangın Faciası: 3 Çocuk Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Olay, gece 02:37 sıralarında Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evin giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Anne S.S. (28), kızını E.N.Z. (1) hastaneye götürmek için evde dört çocuğu yalnız bıraktı: Ö.S. (2), M.A.Ç. (11), C.Ç. (9) ve Z.S. (5). Vatandaşların yardımıyla, çocuklar yanan binadan güçlükle çıkarıldı.

Hastane ve Soruşturma

Çocuklardan Ö.S., M.A.Ç. ve C.Ç., ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti. Entübe edilen Z.S. ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sırasında evde bulunmadığı öğrenilen S.S. gözaltına alındı ve polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Ortaya Çıkan Görüntüler

Olay yerine ait son görüntülerde, çevredeki vatandaşların yardımıyla evden çıkarılan bir çocuğa sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldığı anlar yer aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

PENDİK'TE GECE SAATLERİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGINDA EVDE BULUNAN 3 ÇOCUK, FECİ ŞEKİLDE HAYATINI...

PENDİK'TE GECE SAATLERİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGINDA EVDE BULUNAN 3 ÇOCUK, FECİ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ. SON OLARAK OLAY ANINA İLİŞKİN, VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA EVDEN GÜÇLÜKLE ÇIKARILAN ÇOCUĞA SAĞLIK EKİPLERİ TARAFINDAN KALP MASAJI YAPILDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI.

PENDİK'TE GECE SAATLERİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGINDA EVDE BULUNAN 3 ÇOCUK, FECİ ŞEKİLDE HAYATINI...

İLGİLİ HABERLER

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?
2
Tunceli’de 10 Yıl Aradan Sonra Tiroid Ameliyatı Yapıldı
3
Eskişehir'de Özel Bireyler 'Engelsiz Yaşam' Etkinliğinde Dron Deneyimi
4
Antalya Kepez'de Daire Yangını: 3'ü Çocuk 4 Kişi Dumandan Etkilendi
5
Çocuklarda Gripte Erken Müdahale Hayati: Dr. Bihter Gürsel Al Uyardı
6
Eskişehir'de AFAD İRAP Toplantısı: Afet Risklerini Azaltma Çalışmaları Sürüyor
7
Turgutlu'da Trafik Kazası: Mesut Göbekli Hayatını Kaybetti

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027