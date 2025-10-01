Pendik'ten Gazze'ye Bağış Kampanyası: Belediye ve Esnaf Destek Veriyor

Pendik Belediyesi, 46 STK ve esnafın katıldığı kampanyada 11 sosyal tesisin 10-12 Ekim gelirleri ile esnafın bir günlük kazancı Gazze'ye bağışlanacak.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 11:45
Pendik'ten Gazze'ye Bağış Kampanyası: Belediye ve Esnaf Destek Veriyor

Pendik'ten Gazze'ye Gönül Köprüsü: Belediye ve Esnaften Bağış Kampanyası

Pendik Belediyesi öncülüğünde, 46 sivil toplum kuruluşunun desteği ve ilçe esnafının katkısıyla başlatılan kampanya kapsamında belediyeye ait tesislerin üç günlük, esnafın ise bir günlük gelirleri Gazze'ye aktarılacak.

Kampanya ve katılımcılar

Program, "Pendik'ten Gazze'ye Gönül Köprüsü" adıyla düzenlendi. Küresel Sumud Filosu'nda bulunan akademisyen ve aktivist Ayçin Kantoğlu, programa görüntülü bağlanarak yolculuğundaki son gelişmeleri katılımcılara aktardı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, konuşmasında şunları kaydetti:

"Amacımız, oradaki açlık ve susuzluk çeken kardeşlerimize bir nebze de olsa destek vermektir. Bu noktadan hareketle ilk kampanyamızı başlatıyoruz. Pendik Belediyesi olarak 11 sosyal tesisimizin 3 günlük ciro gelirini Gazze'ye aktaracağız. Elbette bunun yeterli olmadığını biliyoruz. Ancak bu destek, oradaki kardeşlerimize manevi bir güç olacak. Hep birlikte onların yeniden ayağa kalkmalarına vesile olacağız."

Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Gazze'nin bütün dünya için bir utanç meselesi olduğuna işaret ederek, Gazze'ye gönül köprüsü kurup yardımları masum insanlara ulaştıracaklarını belirtti.

Tarihler ve uygulama

Kampanya kapsamında 10-12 Ekim tarihlerinde Pendik Belediyesine bağlı 11 sosyal tesisin 3 günlük geliri Gazze'ye aktarılacak. Buna ek olarak Pendik esnafı, aynı tarihlerdeki 1 günlük kazançlarını bağışlayarak kampanyaya destek verecek.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

En Yeni Cuma Mesajları 2025: En Güzel Cuma Akşamı Duaları ve Anlamlı Sözler

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'de lise kavgası: 14 yaşındaki Murat Duha Yıldız ağır yaralı
2
İstanbul'da 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari Kadir U. Maltepe’de yakalandı
3
Lahbib: BM raporu 'İsrail Gazze'de soykırım' — AB yaptırım paketi devrede
4
OMÜ, Otizm Araştırmalarını Genişletmeyi Amaçlıyor
5
Bakan Yardımcısı Ekinci OECD Eşgüdüm Toplantısına Katıldı
6
Ukrayna Büyükelçiliği'nde 'İrpin: Benim Evim' Tanıtıldı — Çocukların Savaş Tanıklıkları
7
Pendik'ten Gazze'ye Bağış Kampanyası: Belediye ve Esnaf Destek Veriyor

En Yeni Cuma Mesajları 2025: En Güzel Cuma Akşamı Duaları ve Anlamlı Sözler

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: 6 Ay Geri Ödemesiz, 1,5 Milyon TL KOBİ Desteği

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor