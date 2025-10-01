Pendik'ten Gazze'ye Bağış Kampanyası: Belediye ve Esnaf Destek Veriyor

Pendik'ten Gazze'ye Gönül Köprüsü: Belediye ve Esnaften Bağış Kampanyası

Pendik Belediyesi öncülüğünde, 46 sivil toplum kuruluşunun desteği ve ilçe esnafının katkısıyla başlatılan kampanya kapsamında belediyeye ait tesislerin üç günlük, esnafın ise bir günlük gelirleri Gazze'ye aktarılacak.

Kampanya ve katılımcılar

Program, "Pendik'ten Gazze'ye Gönül Köprüsü" adıyla düzenlendi. Küresel Sumud Filosu'nda bulunan akademisyen ve aktivist Ayçin Kantoğlu, programa görüntülü bağlanarak yolculuğundaki son gelişmeleri katılımcılara aktardı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, konuşmasında şunları kaydetti:

"Amacımız, oradaki açlık ve susuzluk çeken kardeşlerimize bir nebze de olsa destek vermektir. Bu noktadan hareketle ilk kampanyamızı başlatıyoruz. Pendik Belediyesi olarak 11 sosyal tesisimizin 3 günlük ciro gelirini Gazze'ye aktaracağız. Elbette bunun yeterli olmadığını biliyoruz. Ancak bu destek, oradaki kardeşlerimize manevi bir güç olacak. Hep birlikte onların yeniden ayağa kalkmalarına vesile olacağız."

Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Gazze'nin bütün dünya için bir utanç meselesi olduğuna işaret ederek, Gazze'ye gönül köprüsü kurup yardımları masum insanlara ulaştıracaklarını belirtti.

Tarihler ve uygulama

Kampanya kapsamında 10-12 Ekim tarihlerinde Pendik Belediyesine bağlı 11 sosyal tesisin 3 günlük geliri Gazze'ye aktarılacak. Buna ek olarak Pendik esnafı, aynı tarihlerdeki 1 günlük kazançlarını bağışlayarak kampanyaya destek verecek.