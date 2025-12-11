Pendik Yangını: 3 Çocuğun Ölümü ve Aile Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Pendik Yangınında 3 Çocuğun Ölümü ve Ortaya Çıkan Fotoğraflar

Olayın ayrıntıları

Pendik'te gece 02.37 sıralarında, Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak adresindeki iki katlı evin giriş katında yangın çıktı. İddiaya göre yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Anne S.S. (28), kızı E.N.Z. (1)'yi hastaneye götürmek için evde bulunan dört çocuğu yalnız bıraktı: Ö.S. (2), Z.S. (5), C.Ç. (9) ve M.A.Ç. (11).

Vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarılan çocuklardan Ö.S., Z.S. ve C.Ç. ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdi. Entübe edilen M.A.Ç. (11) ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sırasında evde bulunmayan anne S.S. serbest bırakıldı.

Sosyal medya görüntüleri

Yangının ardından, çocuklara ve aile bireylerine ait olduğu belirtilen bazı sosyal medya fotoğrafları paylaşıldı. Anne S.S.'nin hesaplarında yer alan karelerde anne ve baba ile birlikte; hayatlarını kaybeden C.Ç., Ö.S. ve ağır yaralı kurtarılan M.A.Ç. (11)'nin görüldüğü belirtildi.

