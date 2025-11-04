Penta Teknoloji Cirosunu Yüzde 33 Artırdı: 9 Ayda 22,3 Milyar TL

Penta Teknoloji, 2025 üçüncü çeyreğinde konsolide cirosunu yüzde 33 artırarak 22,3 milyar TL’ye ulaştırdı; FAVÖK 798,6 milyon TL oldu.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 21:24
Bilişim teknolojilerinin öncü şirketlerinden Penta Teknoloji, 2025’in üçüncü çeyreği itibarıyla konsolide cirosunu önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artırarak 22,3 milyar TL seviyesine çıkardı. Şirket, yılın ilk dokuz aylık dönemi sonuçlarını Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaştı.

Finansal Veriler

Şirketin yılın üçüncü çeyrek sonu verileri şu şekilde gerçekleşti:

Konsolide ciro: 22,3 milyar TL (yüzde 33 artış)

Brüt kâr: 1,6 milyon TL (yüzde 29 artış)

FAVÖK: 798,6 milyon TL (yüzde 17 artış)

FAVÖK marjı: yüzde 3,6

Vergi öncesi kâr: 169,9 milyon TL

Genel Müdürün Açıklaması

Şirketin kuruluşunun 35’inci yılındaki başarılı finansal sonuçlarının sürdürülebilir büyüme hedefiyle uyumlu olduğunu belirten Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, "Güven, bilgi ve yenilik üzerine inşa ettiğimiz güçlü ekosistemimizle dünyanın önde gelen teknoloji markalarının yenilikçi ürün ve çözümlerini Türkiye pazarına sunuyoruz. Geniş ürün yelpazemiz, güçlü lojistik ağımız ve katma değerli hizmetlerimizle paydaşlarımıza uçtan uca değer sağlarken, Türkiye’nin dijital ekosistemini güçlendirmede önemli bir rol üstleniyoruz. Bu dönemde yeni nesil teknolojilerle operasyonel verimliliğimizi artırırken, kurum içi dijital kültürün yerleşmesi için önemli adımlar attık. İş ortaklarımıza uzun vadeli değer oluşturmanın fırsatı olarak gördüğümüz dijitalleşmede ise hız kesmedik, sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda sorumluluk bilinciyle hareket etmeye devam ettik. Ayrıca Türkiye’deki iş ortaklarımıza ileri seviye, verimli ve güvenli çözümler sunmamızı sağlayan yeni marka iş birliklerini ekosistemimize dâhil ederek vizyonumuzu güçlendirdik. 35’inci yılımızda ulaştığımız bu başarılar, köklü geçmişimizden beslenen gelecek vizyonumuzun en güçlü göstergesidir. İnsanı odağına alan ve teknolojiyle şekillenen çalışmalarımızla iş ortaklarımızla birlikte değer üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

