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Pentagon, Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya Asker Göndermesi İddialarını İnceliyor

Pentagon, Kuzey Kore'nin Rusya için Ukrayna'ya asker göndermesi iddialarını araştırıyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 09:37
Pentagon, Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya Asker Göndermesi İddialarını İnceliyor

Pentagon'dan Kuzey Kore İddialarına Yanıt

ABD Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek amacıyla Ukrayna'ya asker gönderdiğine dair ortaya atılan iddiaları araştırdığını duyurdu.

Tuğgeneral Patrick Ryder Açıklama Yaptı

Pentagon'un Basın Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, gündeme dair yaptığı açıklamada, Pyongyang'ın Rusya'ya yardım amacıyla Ukrayna'ya asker göndermesi yönündeki iddialardan haberdar olduklarını fakat bu bilgilerin henüz doğrulanmadığını belirtti.

İddiaların Önemi

Ryder, bu iddiaların doğrulanması durumunda Rusya ve Kuzey Kore arasındaki işbirliğinin güçlendiğini göstereceğini vurgulayarak, "Bu durum, Rusya'nın savaş alanındaki zayıf durumunu da ortaya koyuyor." şeklinde konuştu.

Zelenskiy'nin İfadeleri

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği liderleriyle görüşmelerinin ardından Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da savaş alanına yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askeri konuşlandırmaya hazırlandığını ifade etti.

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