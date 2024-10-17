Pentagon, Yapay Zeka Tabanlı 'Deepfake' Teknolojileri Üzerinde Çalışıyor

Pentagon'un Yeni Projesi: Yapay Zeka Destekli 'Deepfake' Teknolojileri

ABD Savunma Bakanlığı, çevrim içi operasyonlar için yapay zeka destekli 'deepfake' teknolojileri geliştirme amacı güdüyor. Bu teknoloji ile gerçek kullanıcılardan ayırt edilemeyecek sahte internet profilleri oluşturulması hedefleniyor.

Projenin Detayları

"The Intercept" haber platformunda yer alan bilgilere göre, bu projeler Pentagon'a bağlı Ortak Özel Harekat Komutanlığı (JSOC) altında yürütülmekte. JSOC, çoklu ifade ve resmi kimlik kalitesinde fotoğraflar içeren çevrim içi profiller oluşturmak için araştırmalar yapıyor. Bu sahte profillerin gerçek olup olmadığını ayırt etmek, insanların yanı sıra bilgisayarlar tarafından da zor hale getirilecek.

İşbirlikleri ve Güvenlik Endişeleri

JSOC'un, bu teknoloji alanında halihazırda çalışan birçok firma ile işbirliği yaptığı ifade ediliyor. Ancak, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) gibi bazı kurumlar, bu 'deepfake' profillerin yaygınlaşmasından duydukları endişeleri aktarmakta. Bu durum, JSOC'un projelerinin, diğer federal kurumların politikaları ile çeliştiği anlamına geliyor.

Sosyal Medya Hesapları ve Önceki Olaylar

Geçtiğimiz yıl Meta ve Twitter, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yönetilen ve yapay zeka ile üretilmiş profil resimlerine sahip bazı hesapları kapatmıştı. Ayrıca, Elon Musk'ın Twitter’ı satın alması sonrası ifşaatlarda, Twitter'ın CENTCOM ile ilişkisi gündeme geldi. Bu ifşaatlar, Orta Doğu'da psikolojik harekat yürüten hesapların Twitter'ın koruması altında olduğunu ortaya koymuştu.

Yemen, Suriye, Irak, Kuveyt ve genel olarak Orta Doğu’da, insanların fikirlerini şekillendirmek için oluşturulan profillerin, sosyal medya tarafından korunduğu belirtilmişti.