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Perşembe Yaylası'nda Kış Manzarası: Kar Güzelliği Ziyaretçileri Ağırlıyor

Ordu'nun Perşembe Yaylası, kış mevsiminde karın güzelliği ile ziyaretçilerine unutulmaz manzaralar sunuyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 12:58
Perşembe Yaylası'nda Kış Manzarası: Kar Güzelliği Ziyaretçileri Ağırlıyor

Perşembe Yaylası'nda Kar Ülkesi

Ordu'nun Aybastı ilçesinde bulunan Perşembe Yaylası, menderesleri ve etkileyici doğasıyla dikkat çekiyor. Kar yağışı sonrası, bu 1500 rakımlı yayla, ziyaretçilerine eşsiz ve büyüleyici manzaralar sunarak kış turizmine katkı sağlıyor.

Yerli ve Yabancı Turistlerin İlgi Odağı

Aybastı ilçesine yalnızca 17 kilometre mesafede bulunan yayla, yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği popüler bir destinasyon haline geldi. Karla kaplanan menderesler, ziyaretçilerin fotoğraflar çekerek anı ölümsüzleştirmelerine olanak tanıyor. Ayrıca, dron ile yapılan havadan çekimler, yaylanın muhteşem görüntülerini gözler önüne seriyor.

Belediye Başkanından Açıklama

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, Türk Akçay TV muhabirine yaptığı açıklamada, Perşembe Yaylası'nın her mevsim tercih edilen bir yer olduğunu belirterek, kışın kaplandığı kar ile farklı bir güzelliğe kavuştuğunu ifade etti. Gündoğar, vatandaşların kaydıraklarda, yürüyüş parkurlarında ve mendereslerin etrafında hoşça vakit geçirdiğini dile getirdi.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası, karın ardından ziyaretçilerine...

Ordu'nun Aybastı ilçesinde menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası, karın ardından ziyaretçilerine eşsiz manzara sunuyor.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası, karın ardından ziyaretçilerine...

Ordu'nun Aybastı ilçesinde menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası, karın ardından ziyaretçilerine eşsiz manzara sunuyor.

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