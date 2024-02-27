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Peru'da acil durum: Dang humması vakalarında korkutan artış meydana geldi ülkede alarm verildi

Dang humması salgını Peru’da hızla yayılıyor ve sağlık sistemi zor durumda. Son zamanlarda vaka sayısında büyük bir artış görülen ülkede, sağlık otoriteleri acil durum ilan etti.

Yayın Tarihi: 27.02.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 12:23
Peru'da acil durum: Dang humması vakalarında korkutan artış meydana geldi ülkede alarm verildi

Dang humması vakaları Peru’da alarm veriyor. Sağlık Bakanlığı, bu yılın ilk 7 haftasında ülkede tespit edilen dang humması hastalarının sayısının, geçen yılın aynı süresine kıyasla neredeyse iki katına çıktığını duyurdu.

Bakanlık, 2024’te ülkedeki dang humması vakalarının 31 bine ulaştığını ve bu yılın başından beri 32 kişinin bu hastalıktan öldüğünü açıkladı. Bakanlık, bu rakamların 2023’te görülen 18 ölüm ve daha az vaka sayısından çok daha yüksek olduğunu vurguladı.

Acil durum ilan edilen Peru’da, hükümetin salgından etkilenen bölgelere para yardımı yapması ve sağlık çalışanları göndermesi gerekiyor. Sağlık uzmanları, bu önlemlerin şart olduğunu söylüyor. Acil durum, Lima dahil 24 bölgeyi içeriyor. Sağlık Bakanı Cesar Vasquez, "Bu büyük bir sorun ve giderek kontrolden çıkıyor." diyerek geçen hafta uyarıda bulunmuştu.

Peru’da dang humması salgını nedeniyle sağlık sistemi çökmek üzereydi. Geçen yıl binlerce insan yoğun bakımda dang hummasıyla mücadele etti. Vaka sayısının yükselmesi üzerine 2023 yılının Şubat ayında 13 bölgede acil durum ilan edilmişti.

DANG HUMMASI NEDİR?

Sivrisineklerin taşıdığı dang humması, tropik ve subtropik bölgelerde yaygın bir hastalıktır. Kuluçka süresi geçtikten sonra çoğunlukla hafif ateşe yol açan bu hastalık, nadiren de olsa ölümcül olabilir.

"Yağış dönemleri" denilen mart, haziran, eylül ve aralık aylarında dang humması vakaları artıyor. Bilim insanları, sıcaklık ve yağışın fazla olmasının sıtma ve dang humması bulaştıran sivrisineklerin çoğalmasına neden olduğunu belirtiyor.

Sivrisineklerin su birikintilerinde bıraktığı larvalar hastalığa neden oluyor. Bu yüzden olası üreme yerlerinin devamlı olarak ilaçlanması şart.

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