Petro'dan ABD'nin Karayipler'deki tekne saldırılarına sert tepki

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu iddia edilen teknelere düzenlediği hava saldırılarını güçlü sözlerle eleştirdi.

Petro'nun tepkisi

BBC'ye konuşan Petro, saldırıları "Tekneyi durdurup mürettebatı tutuklamak mümkünken neden füze atılıyor? Bu eylem, cinayet olarak tanımlanır" sözleriyle değerlendirdi ve bu tür operasyonların uluslararası hukuk ve insani değerlere aykırı olduğunu savundu.

Olası hukuki adımlar

Petro, saldırılarda Kolombiya vatandaşlarının hayatını kaybettiğinin ortaya çıkması durumunda, ABD'li yetkililere karşı cezai işlem başlatılacağını belirtti. Ayrıca, operasyonlarda orantılı güç ilkesinin ihlal edildiğini ve "bir tabancadan fazlasının kullanılmasının" hukuka aykırı olduğunu dile getirdi.

Beyaz Saray yanıtı ve operasyon detayları

Beyaz Saray ise Petro'nun açıklamalarına karşılık, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye giren uyuşturucu akışını durdurmak ve sorumluları adalete teslim etmek için tüm imkanları seferber etmeye hazır olduğunu duyurdu. Trump yönetimi, eylül ayının başından bu yana süren operasyonlarda Karayipler Denizi'nde tespit edilen ve uyuşturucu taşıdığı iddia edilen 3 tekneyi vurduğunu açıkladı.

Can kaybı ve soru işaretleri

Saldırılarda şimdiye kadar 17 kişi'in öldüğü bildirilirken, Trump teknelerin yılın başında ABD tarafından yabancı terör örgütü ilan edilen Tren de Aragua çetesi tarafından işletildiğini savundu. Hukukçular ve bazı siyasetçiler ise bu saldırıların uluslararası insan hakları hukukunu ihlal edip etmediğini sorguluyor.