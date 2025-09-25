Petro'dan ABD'nin Karayipler'deki tekne saldırılarına sert tepki

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere düzenlenen hava saldırılarını 'cinayet' diye nitelendirip hukuki işlem uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 10:11
Petro'dan ABD'nin Karayipler'deki tekne saldırılarına sert tepki

Petro'dan ABD'nin Karayipler'deki tekne saldırılarına sert tepki

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu iddia edilen teknelere düzenlediği hava saldırılarını güçlü sözlerle eleştirdi.

Petro'nun tepkisi

BBC'ye konuşan Petro, saldırıları "Tekneyi durdurup mürettebatı tutuklamak mümkünken neden füze atılıyor? Bu eylem, cinayet olarak tanımlanır" sözleriyle değerlendirdi ve bu tür operasyonların uluslararası hukuk ve insani değerlere aykırı olduğunu savundu.

Olası hukuki adımlar

Petro, saldırılarda Kolombiya vatandaşlarının hayatını kaybettiğinin ortaya çıkması durumunda, ABD'li yetkililere karşı cezai işlem başlatılacağını belirtti. Ayrıca, operasyonlarda orantılı güç ilkesinin ihlal edildiğini ve "bir tabancadan fazlasının kullanılmasının" hukuka aykırı olduğunu dile getirdi.

Beyaz Saray yanıtı ve operasyon detayları

Beyaz Saray ise Petro'nun açıklamalarına karşılık, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye giren uyuşturucu akışını durdurmak ve sorumluları adalete teslim etmek için tüm imkanları seferber etmeye hazır olduğunu duyurdu. Trump yönetimi, eylül ayının başından bu yana süren operasyonlarda Karayipler Denizi'nde tespit edilen ve uyuşturucu taşıdığı iddia edilen 3 tekneyi vurduğunu açıkladı.

Can kaybı ve soru işaretleri

Saldırılarda şimdiye kadar 17 kişi'in öldüğü bildirilirken, Trump teknelerin yılın başında ABD tarafından yabancı terör örgütü ilan edilen Tren de Aragua çetesi tarafından işletildiğini savundu. Hukukçular ve bazı siyasetçiler ise bu saldırıların uluslararası insan hakları hukukunu ihlal edip etmediğini sorguluyor.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor
2
Kocaeli Dilovası'nda Çekicinin Çarpması İddiası: Otomobil Devrildi, 3 Yaralı
3
Rizeli 80 Yaşındaki Selime Nine Nolaşkari Yaylası'ndan Helikopterle Kurtarıldı
4
Somali'den Yatırım Çağrısı: Türk İş Dünyasına Tarım, Enerji ve Finans Fırsatları
5
Erdoğan: Uluslararası Toplum Afgan Halkını Yalnız Bırakmamalı
6
Lahey’de 50 Gün Boyunca Gazze’de Ölen 65 Bin Filistinlinin İsimleri Okundu
7
Vincetoxicum nakaianum, Yaralı Karınca Kokusunu Taklit Ederek Meyve Sineklerini Çekiyor

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları