Pezeşkiyan'dan Husilere Taziye: İsrail'in Sana Saldırısında Rehavi Şehit Oldu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in 28 Ağustos'taki Sana saldırısında Başbakan Ahmed Galib er-Rehavi ve üst düzey yetkililerin öldürülmesi üzerine Husilere taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 12:00
İran Cumhurbaşkanı'nın açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Yemen'de Husilere bağlı hükümetin Başbakanı Ahmed Galib er-Rehavi ile bazı üst düzey yetkililerin hayatını kaybettiği İsrail saldırılarına ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Siyonist rejimin (İsrail) Yemen'e karşı işlediği ve Başbakan ile bu ülkedeki bir grup üst düzey yetkilinin şehit düşmesine yol açan terör suçu, işgal altındaki Filistin'deki bu çetenin alçak ve suçlu yapısını bir kez daha ortaya koydu.

Pezeşkiyan, açıklamasında ayrıca İsrail'in küresel bir tehdit olduğunu vurgulayarak, Uluslararası toplumun, barışa, hukuka, ahlaka ve insanlığa yönelik en büyük tehdit haline gelen bu rejimin isyanını ve hukuksuzluğunu durdurmak için derhal harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

İsrail’in, 28 Ağustos’ta Yemen'in başkenti Sana’ya düzenlediği saldırıda, Husilere bağlı hükümetin Başbakanı Ahmed Galib er-Rehavi ile beraberindeki bazı bakanların hayatlarını kaybettiği açıklanmıştı.

