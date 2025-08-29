İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan: İsrail ve ABD İran'ı 'parçalayıp yok etmeyi' hedefliyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, devlet televizyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, İsrail ve ABD'nin İran'ı parçalayıp yok etmeyi hedeflediğini söyledi. Pezeşkiyan, ülke olarak savaştan kaçındıklarını ancak saldırıya uğradıkları takdirde güç kullanarak karşılık vereceklerini vurguladı.

Snapback ve uluslararası eleştiriler

Avrupa ülkelerinin Birleşmiş Milletler yaptırımlarını geri getirme ve bilinen 'snapback mekanizması'nı işletme olasılığı üzerine Pezeşkiyan, "Biz snapback'in etkinleştirilmesini kesinlikle istemiyoruz ancak birçok uluslararası yasayı ihlal eden bazı Avrupa ülkelerinin bugün bizi bir çerçeveye (nükleer anlaşma) riayet etmemekle suçlaması tartışmalıdır. Bu ülkelerden gelen bu tür iddiaları nasıl kabul edebiliriz?" sözleriyle tepki gösterdi.

İç anlaşmazlık korkusu

Pezeşkiyan, asıl endişesinin dış tehditler değil iç çatışmalar olduğuna dikkati çekerek, "Benim korkum geri çekilmeler veya dış tehditler değil; asıl korkum iç anlaşmazlıklar, iç çatışmalar ve bazen küçük meseleler yüzünden ortaya çıkan çatışmalar. Düşmanlar da tam da bu anlaşmazlıkları açgözlülükle bekliyor." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Meclis'ten veya devlet televizyonundan çıkan bazı seslerin de bu ayrımı körüklediğini söyledi.

Savaş, birlik ve dış baskılar

Pezeşkiyan, "Savaş istemiyoruz ancak saldırırlarsa onlara güç kullanarak karşı koyarız. Savaş istemiyoruz ve bunu ilk günden beri söylüyoruz ancak savaştan da korkmuyoruz." dedi. Halkın, savaş durumunda iç uyum ve birliğin güçlenmesini gösterdiğini belirtti. Pezeşkiyan ayrıca, "Biz çabalıyoruz ancak ABD ve İsrail, İran'ı bölmeye, İran'ı devirmeye çalışıyor. Hiçbir İranlı ülkesinin bölünmesini veya teslim olmasını istemez." ifadelerini kullandı.

Ek olarak, "ABD, kaynaklarımızı elimizden alırken boyun eğmemizi istiyor. Bunu yapmayacağız. Amerika'nın aldatıcı yüzünün ardında kötü bir gerçeklik var. Düşman düşmanlığından vazgeçmeyecek bu yüzden biz de birliğimizi terk etmemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medya erişimi ve filtreleme

İran'daki bazı yabancı sosyal medya platformlarına erişim engellerinin kaldırılması konusunda hükümet çalışmalarına değinen Pezeşkiyan, "Filtreleme fikri yanlış ve bunu ilgili kurumlardaki arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılarda ve karar alma oturumlarında söyledik." diye konuştu. Konunun çözümüne ilişkin olarak farklı yetkili kurumlarla ortak görüşe varma hedefinde olduklarını, amacın kavga değil ikna olduğunu belirtti.

Pezeşkiyan, ayrıca "Kullanıcıların internete VPN'lerle erişmesi, uygulanan filtrelemeden bile daha kötü. Filtrelemenin bir sorunu çözdüğü fikri yanlış bir kanı." ifadelerini kullandı ve söz konusu platformların temsilcilerinin İran'da ofis açma planlarının son savaş nedeniyle geciktiğini kaydetti.

Zorunlu başörtüsü yasası

Zorunlu başörtüsü yasasının uygulanmaması kararına ilişkin Pezeşkiyan, "Benim izlenimim, eğer böyle bir eylemde bulunulursa (yasa uygulansaydı) toplumda gerginlik veya çatışma çıkabileceği yönündeydi." dedi.