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PKK/YPG, TRT Haber Ekip Aracına Dronla Saldırdı

Suriye'de PKK/YPG, TRT Haber'in aracına dronla saldırıda bulundu. Ekip üyeleri zarar görmeden güvenli bir bölgeye geçti.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 13:40
PKK/YPG, TRT Haber Ekip Aracına Dronla Saldırdı

Suriye'de Dronlu Saldırı

Suriye'nin Münbiç ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG, TRT Haber ekip aracına dronla saldırı gerçekleştirdi. Bu olay, TRT Haber'in canlı yayını sırasında meydana geldi.

Canlı Yayında Gelişmeler

TRT Haber muhabiri Bülent Çulcuoğlu, Özgürlük Şafağı Operasyonu'na ilişkin gelişmeleri aktardığı sırada PKK/YPG'nin dronla düzenlediği saldırıyı bildirdi. Çulcuoğlu, "PKK/YPG, kamikaze dronla ekip aracımıza saldırdı ve araçta büyük hasar oluştu." dedi.

Ekibin Güvenliği Sağlandı

Açıklamalara göre, saldırıda TRT Haber ekibinden kimse yara almadı ve ekip, güvenli bir bölgeye intikal etti. Saldırı sonrası ekip üyeleri olayın şokunu yaşarken, güvenlikleri için önlemler alındı.

Özgürlük Şafağı Operasyonu

Suriye Milli Ordusu, Aralık ayında başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG'den kurtarmıştı. Operasyonun başarıyla devam etmesiyle birlikte, Münbiç ilçesinin de temizlenmesi sağlanarak Fırat Nehri'nin batısındaki terör yuvası imha edildi.

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