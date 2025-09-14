Podgoritsa'da Yüzlerce Kişi Gazze'deki 'Soykırım'ı Protesto Etti

Karadağ başkentinde Filistin ile dayanışma eylemi

Podgoritsa'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımın durmasını talep ederek bir araya geldi.

Göstericiler Golootocke Zrtve Meydanı'nda, Filistinli iki çocuğun duvar resminin yapıldığı noktada toplandı ve burada İsrail'i protesto etti.

Karadağ hükümet binasına yürüyen grup, ellerinde Filistin bayraklarıyla 'Özgür Filistin' ve 'Gazze'deki çocuklar açlık çekiyor' yazılı dövizler taşıdı; büyük bir Filistin bayrağı da açıldı.

Katılımcılar, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'de kötüleşen insani durum ve artan açlığa dikkati çekti.

Filistin ile Dayanışma Hareketi adına konuşan Mato Kankaras, Karadağ resmi kurumlarından İsrail ile olan her türlü iletişimi sonlandırmasını ve İsrail'e Karadağ'dan yapılan silah ticaretinin durdurulmasını talep ettiklerini ifade etti. Kankaras, 'Karadağ'ın, Filistin halkına insani yardım sağlamasını talep ediyoruz.' dedi.

İnsan hakları aktivisti Mirza Muleskovic ise soykırımın derhal durdurulması çağrısında bulunarak, 'Kadın ve çocukların ölmesini durduralım.' ifadelerini kullandı.

