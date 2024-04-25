Polat çiftinin davasında karar açıklandı: Tutukluluk haline devam

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın güzellik merkezi 1 Ekim’de kurşunlanmıştı. Olayla ilgili olarak açılan davada Dilan ve Engin Polat çifti bugün (25 Nisan) hakim karşısına çıktı. Polat çifti için ‘birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit’, ‘mala zarar verme’ gibi suçlarından toplamda ayrı ayrı 8 yıla kadar hapis istenmişti.

Yaşanan olaya dair Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar belli oldu. Karar göre, Dilan ve Engin Polat çiftinin tutukluluk hali sürecek.

Gözyaşlarını tutamamıştı

Hakim karşısına çıkarılmak için mahkemeye getirilen Dilan Polat, duruşma salonuna ağlayarak girdi ve daha sonra eşi Engin Polat’ın elini tuttu. Salonda izleyici kısmında oturan kızının elini de tutmak isteyen Dilan Polat’a jandarma engel oldu.