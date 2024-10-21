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Polonya, Almanya'nın Göçmen İddiasını Reddetti

Polonya, Almanya'nın 40 bin düzensiz göçmeni geri gönderdiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 20:25
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 20:25
Polonya, Almanya'nın Göçmen İddiasını Reddetti

Polonya, Almanya'nın Düzensiz Göçmen İddiasi Üzerine Açıklama Yaptı

Polonya, Almanya'nın Dublin Sözleşmesi kapsamındaki 40 bin düzensiz göçmeni geri gönderdiği haberini kesin bir dille yalanladı. Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pawel Wronski, bu konudaki açıklamalarının yerel basında geniş yer bulduğunu belirtti.

Göçmen Seline Karşı Olmadıkları Açıklaması

Wronski, Polonya'nın Almanya'dan gelen herhangi bir "göçmen seliyle" karşı karşıya olmadığını vurguladı. Sözcü, böyle bir endişenin olmadığını dile getirdi.

Dublin Sözleşmesi Nedir?

Dublin Sözleşmesi, uluslararası koruma talebinde bulunan bireylerin iltica süreçlerinin hangi üye ülkede yürütüleceğine dair esasları belirleyerek güvenliği sağlamayı amaçlamaktadır. 2013'te güncellenen haliyle iltica talebinin, Avrupa Birliği'ne ilk giriş yapılan ülkede başlatılması gerektiği vurgulanmıştır.

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