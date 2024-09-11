Polonya Başbakanı Almanya'nın Sınır Kontrollerini Eleştirdi

Polonya'dan Sert Tepki

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Almanya’nın düzensiz göçü kontrol altına almak amacıyla kara sınırlarında geçici iç sınır kontrolleri başlatma kararına sert bir dille karşı çıktı.

Varşova'daki Basın Toplantısı

Tusk, başkent Varşova’da düzenlediği basın toplantısında, Almanya’nın aldığı bu kararın Şengen bölgesinin geniş çapta askıya alınması anlamına geldiğini savundu. Başbakan, "Polonya'nın sınır kontrollerini artırmasından ziyade, Almanya gibi ülkelerin Avrupa Birliği’nin dış sınır güvenliğine katkıda bulunmasına ihtiyaç var," dedi.

AB Ülkeleri ile Temas

Tusk, söz konusu kara sınırları uygulamasının "kabul edilemez" olduğunu vurguladı ve bu mesele hakkında diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle görüşmeler yapacaklarını açıkladı.

Almanya'nın Açıklaması

Almanya Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, 9 Eylül’de düzensiz göçü azaltmak ve iç güvenliği sağlamak amacıyla geçici iç sınır kontrollerinin başlayacağını duyurmuştu. Aynı gün Macaristan Devlet Sekreteri Bence Retvari ise, AB’nin ülkelerini düzensiz göçmenleri kabul etmeye zorladığını belirterek, göçmenleri Brüksel’e tek yönlü biletle göndereceklerini ifade etti.

AB Komisyonu'ndan Açıklama

Avrupa Birliği Komisyonu, Şengen bölgesindeki ülkelerin iç sınır kontrollerinin yalnızca istisnai durumlarda uygulanabileceğini, bu konuda Almanya hükümeti ile iletişimde olduklarını bildirdi.