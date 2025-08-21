DOLAR
Polonya'dan İsrail'in E1 Projesi Onayına Sert Tepki

Polonya, İsrail'in 20 Ağustos 2025'te onayladığı E1 Projesi kararını uluslararası hukuka aykırı bularak kınadı; AB ve ortaklarla koordinasyon vurgulandı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 23:15
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 23:15
Polonya'dan İsrail'in E1 Projesi Onayına Sert Tepki

Polonya'dan İsrail'in E1 Projesi Onayına Sert Tepki

Polonya Dışişleri Bakanlığı kararı 'uluslararası hukuk ihlali' olarak nitelendirdi

Polonya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali genişletecek E1 Projesi'ne ilişkin onay kararına karşı olduklarını açıkladı. Bakanlık açıklamasında, söz konusu kararın 20 Ağustos 2025 tarihinde alındığı ve bunun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada Polonya'nın iki devletli çözümü savunduğuna dikkat çekildi ve 'İsrail makamlarına projeye verdikleri desteğe son verme çağrısında bulunuyoruz. Filistin halkına yönelik yapılan her türlü saldırganlığı kınıyoruz.' ifadelerine yer verildi.

Polonya, bu adımlara ortak bir yanıt geliştirmek üzere Avrupa Birliği diplomasisi ve Avrupalı ortaklarla temas halinde olduğunu bildirdi.

E1 Projesi'nin kapsamı

E1 Projesi, tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Azeriye mahallesi yakınındaki Ma'ale Adumim yerleşimini Batı Kudüs'e bağlamayı hedefliyor.

Proje kapsamında bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve otel inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedildi. Amaç, Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarıyla bağlantısını kesmek ve bu toprakları izole etmektir.

