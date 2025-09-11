Polonya, Zapad-2025'e Karşı Doğu Sınırına Yaklaşık 40 Bin Asker Konuşlandıracak

Tomczyk: Ukrayna’daki savaşın etkileri ve hava sahası ihlalleri endişe yaratıyor

Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Cezary Tomczyk, Rusya ve Belarus'un ortaklaşa düzenleyeceği "Zapad-2025" tatbikatına yanıt olarak ülkenin doğu sınırına yaklaşık 40 bin asker konuşlandırılacağını açıkladı.

Tomczyk, Polsat News televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin Zapad-2025 tatbikatına uzun süredir hazırlandığını ve ordunun 30 binden fazla asker katılımıyla tatbikatlar gerçekleştirdiğini belirtti.

Zapad-2025’e uygun şekilde yanıt verebilmek için Polonya ve NATO askerlerine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Tomczyk, "Unutmayalım ki Ukrayna’daki savaş burada başladı. Bu nedenle Polonya ordusu buna hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde sınırda yaklaşık 40 bin askerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Tomczyk ayrıca, Rus insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlal etmesinin Zapad-2025 tatbikatıyla bağlantılı olduğunu vurguladı.

Polonya, Rusya ve Belarus'un ortaklaşa düzenleyeceği Zapad-2025 askeri tatbikatı nedeniyle demir yolu geçişleri de dahil olmak üzere ülkesinin Belarus ile olan sınırını bu gece yarısından itibaren ikinci bir duyuruya kadar kapatacağını duyurmuştu.

Zapad-2025 tatbikatı, Rusya ve Belarus Silahlı Kuvvetlerinin ortak stratejik askeri tatbikatı olarak yarın başlayacak ve 16 Eylül’e kadar sürecek.