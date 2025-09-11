Polonya, Zapad-2025'e Karşı Doğu Sınırına Yaklaşık 40 Bin Asker Konuşlandıracak

Polonya, Zapad-2025 tatbikatına karşı doğu sınırına yaklaşık 40 bin asker konuşlandıracak; sınır kapatıldı; tatbikat yarın başlayıp 16 Eylül'e dek sürecek.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 17:22
Polonya, Zapad-2025'e Karşı Doğu Sınırına Yaklaşık 40 Bin Asker Konuşlandıracak

Polonya, Zapad-2025'e Karşı Doğu Sınırına Yaklaşık 40 Bin Asker Konuşlandıracak

Tomczyk: Ukrayna’daki savaşın etkileri ve hava sahası ihlalleri endişe yaratıyor

Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Cezary Tomczyk, Rusya ve Belarus'un ortaklaşa düzenleyeceği "Zapad-2025" tatbikatına yanıt olarak ülkenin doğu sınırına yaklaşık 40 bin asker konuşlandırılacağını açıkladı.

Tomczyk, Polsat News televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin Zapad-2025 tatbikatına uzun süredir hazırlandığını ve ordunun 30 binden fazla asker katılımıyla tatbikatlar gerçekleştirdiğini belirtti.

Zapad-2025’e uygun şekilde yanıt verebilmek için Polonya ve NATO askerlerine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Tomczyk, "Unutmayalım ki Ukrayna’daki savaş burada başladı. Bu nedenle Polonya ordusu buna hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde sınırda yaklaşık 40 bin askerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Tomczyk ayrıca, Rus insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlal etmesinin Zapad-2025 tatbikatıyla bağlantılı olduğunu vurguladı.

Polonya, Rusya ve Belarus'un ortaklaşa düzenleyeceği Zapad-2025 askeri tatbikatı nedeniyle demir yolu geçişleri de dahil olmak üzere ülkesinin Belarus ile olan sınırını bu gece yarısından itibaren ikinci bir duyuruya kadar kapatacağını duyurmuştu.

Zapad-2025 tatbikatı, Rusya ve Belarus Silahlı Kuvvetlerinin ortak stratejik askeri tatbikatı olarak yarın başlayacak ve 16 Eylül’e kadar sürecek.

İLGİLİ HABERLER

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin 3 zanlı adliyeye sevk
2
Adıyaman Besni'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Öldü
3
Erzincan'da Tırın Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Can S. Hayatını Kaybetti
4
Marmaris Açıklarında 70 Düzensiz Göçmen Yakalandı — 2 Şüpheli Gözaltında
5
Mısır-Tunus Ticaret Hacmi 1 Milyar Dolara Çıkarma Hedefi
6
6 İsrailli Asker Gazze Saldırılarını Reddettiği İçin Hapse Çarptırıldı
7
Başak Gürkan Arslan Bursa'da Defnedildi: Ankara'da Kayınpederi Tarafından Öldü

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri