Prof. Dr. Özdarendeli: Yerli Aşı TURKOVAC ile Gelecek Aşılar Artacak

Yerel Aşı Üretimi ve Geleceği

Yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Kayseri Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen "Aşılar hakkında merak ettiğiniz her şey" konferansında önemli açıklamalarda bulundu. Özdarendeli, Türkiye'de gelecekte üretilecek aşıların sayısının artmasını beklediğini belirtti.

Aşı Sürecinin Zorluğu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak konuşan Özdarendeli, aşı çalışmalarının geçmişte 15 yıl sürdüğünü, ancak yeni teknolojilerle bu sürenin 6-7 yıla indirilebileceğini ifade etti. Aşılama sürecinin zorluklarını vurgulayan Özdarendeli, "10 bin monokülden yalnızca bir tanesi kullanıma alınabiliyor; burada yapılacak en küçük hata tüm çalışmalarınızı etkileyebilir" dedi.

Finansal ve Disiplin Gerekliliği

Özdarendeli, aşı süreçlerinde ciddi maddi güç ve disiplin gerektiğini aktararak, "Bazı işlerde kar zarar hesabı yapılmaz. Önemli ve stratejik işlerde kar zarar hesabı güdülmez" diye ekledi. Ayrıca, Türkiye'nin son aşısını 1998 yılında ürettiğini hatırlatarak, "O tarihten sonra aşı üretiminde insan gücü kayboldu" şeklinde konuştu.

Gelecek Vizyonu

Prof. Dr. Özdarendeli, pandemi döneminde uzmanların işbirliğiyle aşı üretiminde büyük ilerlemeler kaydedildiğini, aşıların stratejik öneminin anlaşıldığını belirtti. "Bundan sonra Türkiye'de üretilecek aşıların sayısının artarak devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

Konferansta ayrıca, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Zehra Kardaş, aşı tarihçesi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli (sağ 2), bazı sağlık örgütlerinin Kayseri Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirdiği "Aşılar hakkında merak ettiğiniz her şey" isimli konferansa katıldı.

Yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli (sağ 2), bazı sağlık örgütlerinin Kayseri Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirdiği "Aşılar hakkında merak ettiğiniz her şey" isimli konferansa katıldı.