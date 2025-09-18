Prof. Dr. Safi Arpaguş Diyanet İşleri Başkanlığına Atandı

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı görevine atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Arpaguş getirildi.

Özgeçmişi

Doğum: 1967, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi.

Eğitim: 1985'te Gümüşhacıköy İmam Hatip Lisesi, 1990'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu.

Akademik Kariyer: 1992'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak başlayan Arpaguş, 1994'te yüksek lisansını, 2001'de doktorasını tamamladı. 2008'de doçent, 2014'te profesör unvanını aldı. 2011-2021 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Görevler: 15 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İstanbul Müftülüğü görevine atanan Arpaguş, aynı zamanda fakültenin Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı olarak da görev yapıyordu.

Çalışma Alanı: İslam Tasavvuf Tarihi, kavramları ve kurumlarıdır. Arpaguş'un Mevlana Celaleddin Rumi, Mesnevi ve Mevlevilik konularında birçok çalışması bulunmaktadır.

Arpaguş'un çalışmalarından bazıları: Mevlana ve İslam, Mevlevilik'te Manevi Eğitim, Hüseyin Azmi Dede; Risaleler, Aziz Mahmud Hüdayi, Sohbetler; Ahmed Avni Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi, -Heyet-, I-XIII; İsmail Rüsuhi Ankaravi, Minhacü'l-Fukara; Tahirü’l-Mevlevi, Yenikapı Mevlevihanesi Postnişini Şeyh Celaleddin Efendi.