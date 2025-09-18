Prof. Dr. Safi Arpaguş Diyanet İşleri Başkanlığına Atandı

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Cumhurbaşkanı Kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığı görevine getirildi; özgeçmişi ve eserleri açıklandı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 00:39
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 00:39
Prof. Dr. Safi Arpaguş Diyanet İşleri Başkanlığına Atandı

Prof. Dr. Safi Arpaguş Diyanet İşleri Başkanlığına Atandı

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı görevine atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Arpaguş getirildi.

Özgeçmişi

Doğum: 1967, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi.

Eğitim: 1985'te Gümüşhacıköy İmam Hatip Lisesi, 1990'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu.

Akademik Kariyer: 1992'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak başlayan Arpaguş, 1994'te yüksek lisansını, 2001'de doktorasını tamamladı. 2008'de doçent, 2014'te profesör unvanını aldı. 2011-2021 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Görevler: 15 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İstanbul Müftülüğü görevine atanan Arpaguş, aynı zamanda fakültenin Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı olarak da görev yapıyordu.

Çalışma Alanı: İslam Tasavvuf Tarihi, kavramları ve kurumlarıdır. Arpaguş'un Mevlana Celaleddin Rumi, Mesnevi ve Mevlevilik konularında birçok çalışması bulunmaktadır.

Arpaguş'un çalışmalarından bazıları: Mevlana ve İslam, Mevlevilik'te Manevi Eğitim, Hüseyin Azmi Dede; Risaleler, Aziz Mahmud Hüdayi, Sohbetler; Ahmed Avni Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi, -Heyet-, I-XIII; İsmail Rüsuhi Ankaravi, Minhacü'l-Fukara; Tahirü’l-Mevlevi, Yenikapı Mevlevihanesi Postnişini Şeyh Celaleddin Efendi.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gerasimov Ukrayna'da Merkez Askeri Grubunu Denetledi
2
Kocaeli Gebze'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı
3
2026 Destekleme Rakamları Açıklandı: Pamuk 1395 lira, Buğday 806 lira
4
Prof. Dr. Safi Arpaguş Diyanet İşleri Başkanlığına Atandı
5
Safi Arpaguş Diyanet İşleri Başkanlığı'na Atandı
6
Emine Erdoğan, Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa'yı Ağırladı
7
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 30. Yılını Bişkek'te Kutladı

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa