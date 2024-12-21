PTT 11 Ayda 399 Milyon Gönderi Ulaştırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT'nin bu yıl 11 ayda 399 milyon posta ve kargo gönderisini sahibine ulaştırdığını belirtti. Uraloğlu, Türkiye genelindeki gönderi istatistiklerini paylaşarak, "Türkiye genelinde tüm gönderi türlerinde yüzde 52,9 ile İstanbul birinci, yüzde 16,2 ile Ankara ikinci ve yüzde 2,4 ile İzmir üçüncü sırada" açıklamasını yaptı.

Posta ve Kargo İstatistikleri

Uraloğlu, yazılı açıklamasında PTT'nin ulaşım hizmetlerinin büyümesine değinerek, kuruluşun 184 yıllık geçmişi ile ikinci yüzyıla yaklaşmakta olduğunu ifade etti. Bunun yanı sıra, her geçen gün PTT'nin iş ve işlem hacminin arttığını vurguladı.

Elektrikli Skuterler ile Ulaşım

Uraloğlu, PTT'nin çeşitli ürün portföyü ile dünyada 210'dan fazla noktaya uluslararası posta ve kargo gönderimi yaptığını belirtti. Kuruluşun yenilikçi teknolojiler kullanarak müşteri memnuniyetini artırmayı hedeflediğini ve çevre dostu politikalar yürüttüğünü sözlerine ekledi. Elektrikli skuterler ile bugüne kadar 51 milyon gönderi ulaştırıldığını ve bu sayede 185 bin litre fosil yakıt tasarrufu sağlandığını ifade etti.

Gelecek Hedefleri

Uraloğlu, PTT'nin doğa ve çevre dostu mikro hareketlilik araçları olan skuter filolarının sayısını 750'ye çıkardığını ve bu sayıyı artırarak yoğun bölgelerde hem yüksek hareket kabiliyeti hem de zamandan tasarruf sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Ptt'nin 40 bine yakın çalışanı, 3 bin 630 iş yeri, 9 bin 452 araçlık filosuyla güvenli ve hızlı posta ve kargo hizmeti sunduğunu aktardı. Uraloğlu, "Artık hem Türkiye'de hem de dünyada posta sektöründe adından söz ettiren bir PTT var. Büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda PTT'nin gücünü artırmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT'nin bu yılın 11 aylık dönemindeki kargo, posta ve gönderi istatistiklerini değerlendirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT'nin bu yılın 11 aylık dönemindeki kargo, posta ve gönderi istatistiklerini değerlendirdi.