Putin, Alaska'daki Trump Görüşmesinin Sonuçlarını Değerlendirdi

Putin, Trump ile Alaska’daki görüşmenin sonuçlarını Rus yetkililerle değerlendirdi; Ukrayna krizi ve ikili ilişkiler toplantının merkezindeydi.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 19:17
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 19:17
Putin, Alaska'daki Trump Görüşmesinin Sonuçlarını Değerlendirdi

Kremlin toplantısında Ukrayna krizi ve ikili temaslar masaya yatırıldı

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska’da yaptığı görüşmenin sonuçlarını değerlendirmek üzere Rus yetkililerle toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya Rusya Devlet Başkanlığı temsilcileri, hükümet üyeleri ve parlamentonun alt kanadı Devlet Duması yönetimi katıldı.

Toplantının başında konuşan Putin, Alaska ziyaretinin zamanında ve faydalı olduğunu vurgulayarak görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Putin, “Etkileşimimizin neredeyse tüm alanlarını ele aldık, ancak öncelikli olarak Ukrayna krizinin adil bir şekilde olası çözümünü gördük. Krizin kökleri ve nedenleri hakkında da konuşma fırsatımız oldu. Temel nedenlerin ortadan kaldırılması, çözümün temelini oluşturmalı” ifadelerini kullandı.

Uzun zamandır bu düzeyde doğrudan müzakerelerin yapılmadığına dikkati çeken Putin, “Yaklaşımımızı sakin ve ayrıntılı bir şekilde tekrar ifade etme fırsatımız oldu. Elbette, çatışmaların hızla sona erdirilmesi gerektiği görüşüne sahip Amerikan yönetiminin yaklaşımına saygı duyuyoruz. Biz de bunu isteriz ve tüm konuların barışçıl yollarla çözülmesine doğru ilerlemek istiyoruz. Görüşme çok açık ve kapsamlıydı, bence bizi gerekli kararlara yaklaştırıyor.” dedi.

Putin ile Trump, dün Alaska’nın Anchorage kentindeki Elmendorf–Richardson Üssü’nde bir araya geldi. İki lider, yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

