Putin ile Şara Moskova'da Görüştü: Rusya-Suriye İlişkileri Öne Çıktı

Putin ile Şara Moskova'da Görüştü

Kremlin'de üst düzey temaslar: İkili işbirliği ve bölgesel istikrar gündemde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Moskova'da Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi. Toplantıda Rus heyetinde Sergey Lavrov, Aleksandr Novak ve Yuriy Uşakov, Suriye heyetinde ise Esad Hasan Şeybani, Murhef Ebu Kasra, Hüseyin es-Selame ve Mahir Şara hazır bulundu.

Görüşmenin başında konuşan Putin, iki ülke arasında onlarca yıldır süren özel ilişkilerden söz ederek, "80 yılı aşkın süredir iki ülkenin diplomatik ilişkileri sürdürdüğünü" hatırlattı. Putin, bu ilişkilerin 1944'te kurulduğunu ve her zaman dostane bir zeminde ilerlediğini vurguladı.

Putin sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu süre zarfında Suriye ve Rusya arasındaki ilişkiler her zaman dostane olmuştur. Rusya'nın Suriye ile siyasi koşullarımız veya özel çıkarlarımızla bağlantılı hiçbir ilişkisi olmamıştır. Bu on yıllar boyunca, her zaman tek bir şey tarafından yönlendirildik, Suriye halkının çıkarları."

Putin, Suriye ile halklar arası güçlü bağlara dikkat çekerek, evlilik ve dostluk ilişkilerinin yanı sıra 4 binden fazla Suriyeli gencin Rusya'daki yükseköğretim kurumlarında eğitim gördüğünü belirtti ve bunun Suriye'nin geleceğine katkı sağlayacağını ifade etti: "Bunların, gelecekte Suriye devletinin gelişmesine ve güçlenmesine çok önemli katkılarda bulunacaklarını umuyorum."

Putin, Suriye'de yakın zamanda yapılan parlamento seçimlerine değinerek bunun toplumun güçlenmesine katkı sağladığını ve siyasi aktörler arasındaki etkileşimi artıracağını söyledi: "Bunun sizin için büyük bir başarı olduğuna inanıyorum."

Rusya ile Suriye arasındaki hükümetler arası komisyonun 1993'ten bu yana var olduğunu ve çalışmaların yeniden başladığını belirten Putin, Aleksandr Novak başkanlığındaki bakanlıklar arası heyetin kabulü için Şara'ya teşekkür etti ve ikili temasların sürdürülmesi konusunda kararlılık mesajı verdi.

Putin ayrıca, "Orada birçok ilginç ve faydalı girişim tespit edildi. Biz de kendi adımıza, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla düzenli temas ve istişarelerin sürdürülmesi konusunda varılan anlaşmanın yanı sıra bunları hayata geçirmek için her şeyi yapmaya hazırız."

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da konuşmasında, Rusya ile Suriye arasındaki köklü tarihi bağlara vurgu yaptı. Şara, yeni Suriye'yi dünyaya tanıttıklarını ve uluslararası alanda tanınmanın arttığını belirtti.

Şara, Rusya ile siyasi hedeflerini geliştirmek için işbirliğine önem verdiklerini söyleyerek, "Rusya ile tarihi bağlarla bağlı olduğumuzu ve Rusya'nın bu süreçte önemli bir rol oynayacağını anlıyoruz. Ayrıca, Rusya'nın bize sağladığı birçok kazanımları da temel alıyoruz. Rusya çeşitli alanlarda bize yardımcı oldu, maddi işbirliği de dahil olmak üzere önemli işbirliği köprüleriyle birbirimize bağlıyız."

Şara, Rusya ile ilişkilerin sürdürülmesine ve kapsamlı işbirliğinin yenilenmesine vurgu yaparak, "Şu anda en önemli şey elbette istikrar, hem ülkede hem de bölgede istikrar." ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca, 2011'de başlayan halk hareketlerinin ardından 13 yıldan fazla süren iç savaş ve siyasi gelişmelerin sonuçlandığı; 61 yıllık Arap Sosyalist Baas Partisi ve rejimin son varisi Beşşar Esed'in geçen yıl aralık ayında iktidarının çöktüğü, Rusya'nın ise Esed'e ailesiyle birlikte sığınma sağladığı ve ailenin Moskova'ya geldiğinin kaydedildiği belirtildi. Gazeteci kaynaklı ifadelerde sığınmanın insani gerekçelerle sağlandığı aktarıldı.

Görüşme, iki ülke arasındaki diplomasi, eğitim ve ekonomik işbirliği konularında karşılıklı taahhütlerin yinelendiği üst düzey bir temas olarak kayda geçti.

