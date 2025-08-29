Putin'in Çin Ziyareti: 10'dan Fazla Görüşme ve 'Ana Konuk'

Ziyaret programı ve öne çıkan noktalar

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'e gerçekleştireceği dört günlük ziyarette 10'dan fazla ikili görüşme yapacağını ve ülkede düzenlenecek askeri geçit törenine 'ana konuk' olarak katılacağını açıkladı.

Uşakov, Moskova'da yaptığı açıklamada, ziyaretin 31 Ağustos ila 3 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceğini belirtti. Ziyaretin ilk iki günü boyunca Putin'in Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi'ne katılacağı ifade edildi.

Uşakov, ŞİÖ zirvesinin ardından Putin'in Pekin'e giderek Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceğini ve II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümünü anmak için düzenlenecek askeri geçit törenine katılacağını söyledi.

Yetkili, görüşmelerin sayısına ilişkin olarak "ŞİÖ ve genişletilmiş ŞİÖ zirveleri çerçevesinde 10'dan fazla görüşme planlandı. Üzerinde mutabık kalacağımız bazı ilave görüşmeler de olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Çin görüşmeleri kapsamında yaklaşık 20 belgenin imzalanmasının planlandığı kaydedildi. Uşakov ayrıca ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Putin'e çok sayıda üst düzey yetkilinin eşlik edeceğini belirtti: Sergey Lavrov, Andrey Belousov, Elvira Nabiullina, Aleksey Miller ve Rusya'nın en büyük banka ve şirketlerinin başkanları.

Zirve yeri, katılımcılar ve anma töreni

Çin, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde başkent Pekin yakınlarındaki Tiencin kentinde ŞİÖ Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Zirveye örgüte üye Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan, İran ve Belarus ile gözlemci üye Moğolistan'ın liderleri katılacak.

Uşakov, ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi'nin davetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da zirveye katılmasının beklendiğini bildirdi.

Akabinde 3 Eylül'de Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda, askeri geçit dahil olmak üzere savaşın sona ermesinin yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlenecek. Pekin yönetimi törenlerde 'Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı' ve 'Dünya Anti-Faşist Savaşı' sloganlarını kullanıyor.