Putin: İran'la Nükleer Program da Dahil Sürekli Temastayız

Putin ve Pezeşkiyan, ŞİÖ Zirvesi'nde bir araya gelerek ticaret, eğitim ve nükleer program dahil uluslararası gündemi görüştü.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 18:43
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 18:43
ŞİÖ 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'nde Tiencin görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Çin'in Tiencin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Putin, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl %13, bu yılın ilk yarısında ise %11,4 arttığını belirterek, Avrasya Ekonomik Birliği ile İran arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının bu ilişkiyi daha da güçlendireceğini vurguladı.

Rusya'ya eğitim için gelen İranlı öğrenci sayısının son beş yılda üç kat arttığını ifade eden Putin, "İran'ın nükleer programına ilişkin durum da dahil olmak üzere uluslararası gündemin çeşitli gelişmeleri konusunda sürekli temas halindeyiz" dedi ve görüşmede çok sayıda konunun ele alınacağını kaydetti.

Pezeşkiyan da söz konusu serbest ticaret anlaşmasının önemine dikkat çekerek, anlaşmaların uygulanmasını bizzat kontrol altına aldığını ve yoldaki engelleri kaldırmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

İlişkilerin her alanda geliştirildiğini belirten Pezeşkiyan, yine de ilerleme için ek itici güçlere ihtiyaç bulunduğunu belirtti ve Tiencin'deki zirveye katılan liderlerin tüm anlaşmaların hayata geçirilmesi için çalışmaya hazır olduklarını beyan ettiklerini aktardı.

