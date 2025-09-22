Putin: Rusya New START'ı 2026 sonrası bir yıl daha uygulamaya hazır

Toplantı ve genel değerlendirme

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Vladimir Putin Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Putin, stratejik alandaki durumun bozulmaya devam ettiğini ve bunun mevcut sorunların kötüleşmesine yol açtığını vurguladı.

Putin, Batılı ülkelerin daha önce "yıkıcı" adımlar attığını belirterek, Sovyetler Birliği ve ABD ile başlayan, sonrasında da Rusya ve ABD arasında yürütülen nükleer ve stratejik savunma silahlarının kontrolüne ilişkin anlaşma sisteminin adım adım ortadan kaldırıldığını ifade etti.

New START ve Rusya'nın niyeti

Putin, New START Anlaşması'nın 5 Şubat 2026'da sona ereceğine dikkat çekerek, anlaşmadan vazgeçmenin hatalı bir adım olacağını söyledi. Putin, "Bu anlaşma, 15 yıldır stratejik silah alanında güç dengesi ve belirginliğin korunmasında önemli rol oynamaya devam ediyor." dedi.

Putin ayrıca, stratejik silahlanma yarışını önlemek ve öngörülebilirlik sağlamak amacıyla Rusya'nın 5 Şubat 2026 tarihinden itibaren bir yıl daha New START Anlaşması kapsamındaki temel kısıtlamalara uymaya devam etmeye hazır olduğunu açıkladı. Ancak bu kararı bağlarken, sözlerini şu şartla sınırladı: "Bu, ancak ABD'nin de benzer şekilde hareket etmesi ve mevcut caydırıcılık potansiyellerin dengesini bozacak adımlar atmaması halinde uygulanabilir."

Gerginlik, karşı adımlar ve savunma kapasitesi

Putin, Rusya'nın durumun iyileştirilmesi için öneriler sunduğunu ancak bunların kayda alınmadığını belirtti. Rusya'nın her türlü tehdide sözle değil, askeri teknik araçlarla karşılık verebilecek kapasitede olduğunu vurgulayarak, "Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

Orta ve kısa menzilli füzelerin konuşlandırılmasına ilişkin moratoryumdan çekildiklerini belirten Putin, bunun Avrupa ve Asya Pasifik bölgelerindeki benzer ABD ve diğer Batı yapımı silah konuşlandırma programlarına yanıt amacı taşıdığını söyledi. Putin, Rusya'nın savunma kapasitesini güçlendirmeye devam ettiğini ve ulusal caydırıcı güçlerinin etkin olduğundan emin olduklarını ifade etti.

ABD ile izlenecek politika ve uyarılar

Putin, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimini "düşmanca" siyaset izlemekle eleştirerek, bu yüzden New START'ın tam ölçekli uygulanmasının sağlanamadığını belirtti. Rus lider, ilgili kurumlara ABD'nin bu konudaki faaliyetlerini yakından takip etme talimatı verdi.

Putin, özellikle "uzaya füze önleme sistemlerinin konuşlandırma hazırlıkları" dahil olmak üzere ABD'nin füze savunma sistemlerinin stratejik bileşenlerini geliştirme planlarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi ve bu tür istikrarsızlaştırıcı eylemlerin New START kapsamındaki statükoyu zayıflatabileceği uyarısında bulundu.

New START anlaşması

New START, ABD'nin Sovyet Rusya ile 1991'de ve Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı START 1 ve START 2'nin uzantısı niteliğini taşımaktadır. Anlaşma, Washington ile Moskova arasında yürürlükteki son nükleer anlaşma olarak uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getirmektedir.