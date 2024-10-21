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Putin ve Al Nahyan Moskova'da Görüştü

Putin ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Moskova'da önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 17:23
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 17:23
Putin ve Al Nahyan Moskova'da Görüştü

Putin ve Al Nahyan'ın Moskova Görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Moskova'da bir araya geldi. Bu toplantıda ikili ilişkiler ve uluslararası konular görüşüldü.

Kremlin'de Yapılan İkili Görüşmeler

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, görüşmenin Moskova'da gerçekleştiği belirtildi. Putin, toplantının basına açık bölümünde, Al Nahyan ile bir gün önce de resmi olmayan bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

BAE ile İşbirliği Hedefleri

Putin, BAE ile sanayi, enerji, altyapı ve ulaşım alanlarında işbirliğini sürdürdüklerini ifade etti. "BAE ile uluslararası ilişkiler, sadece bölgesel boyutta değil, dünya genelinde de büyük bir önem arz ediyor. Uluslararası platformlarda aktif bir şekilde işbirliği içindeyiz," dedi.

Çok Kutuplu Dünya Düzeni Vurgusu

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ise Rusya ile ilişkilerin stratejik önem taşıdığını ve çeşitli alanlarda gelişim gösterdiğini ifade etti. "BAE ve Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) arasında kapsamlı bir işbirliği anlaşması için çalışmalara devam ediyoruz. Bu, ilişkilerimiz açısından büyük bir adım olacaktır," şeklinde konuştu.

Arabuluculuk ve İşbirliği Fırsatları

Al Nahyan, Rusya ile Ukrayna arasında insani ve esir takası konusundaki arabuluculuk rolünü sürdürmeye devam ettiklerini belirtti. "BAE, tüm ülkelerin fayda göreceği çok kutuplu bir dünya düzenini desteklemektedir. BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve OPEC+ gibi platformlardaki çalışmalarınızda yanınızdayız," ifadelerini kullandı.

Eğitim Alanında İşbirliği Merkezinin Açılışı

Putin ve Al Nahyan, görüşmelerinin ardından Moskova bölgesinde Rusya ve BAE arasında eğitim alanında Uluslararası İşbirliği Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

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