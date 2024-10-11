QNB Finansbank Unvanını Değiştirdi

QNB Finansbank Unvan Değişikliği Duyurusu
QNB Finansbank, yaptığı resmi açıklamada ticaret unvanının artık 'QNB Bank Anonim Şirketi' olarak belirlendiğini duyurdu.
Olağanüstü Genel Kurul Kararları ile Gerçekleşti
Bankanın bu değişikliği, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada, 1 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşen olağanüstü genel kurul kararlarının bugün tescil edildiği ifade edildi.
Yenilik ve Gelişim İçin Adım
Bu unvan değişikliği, QNB Finansbank'ın gelecekteki hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve yatırımcılar ile müşteriler için yeni bir başlangıcın sinyallerini veriyor.