Rabat'ta Kısmi Açlık Grevi: Faslılar Gazze'deki Açlığı Protesto Etti

Rabat'ta Kısmi Açlık Greviyle Gazze Protestosu

Fas'ın başkenti Rabat merkezli Filistin için Ulusal Eylem Grubu öncülüğünde toplanan onlarca hukukçu, akademisyen ve aktivist, İsrail'in Gazze Şeridi'ne dayattığı açlık felaketini kınamak amacıyla kısmi açlık grevi başlattı.

Eyleme katılanlar, dayanışma amacıyla saat 09.00'da başlayan ve planlara göre saat 22:00'de sonlandırılacak açlık greviyle Gazze'deki insani krize dikkat çekmeyi hedefledi.

Program ve Etkinlikler

Kısmi açlık grevi kapsamında düzenlenen etkinlikler arasında "Sabra Şatilla katliamlarından Gazze'deki soykırım savaşına işlenen suçlar ve Arap-Siyonist çatışmasının ufku" başlıklı bir konferans da yer aldı. Katılımcılar, Filistin halkının yaşadığı insani duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki Saldırılar ve Kayıplar

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarıyla ilgili verilen bilgilere göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra 18 Mart sabahı yeniden şiddetli saldırılar başladı. 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda toplam 64 bin 964 Filistinli hayatını kaybetti, 165 bin 312 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlenen saldırılarda ise 12 bin 413 kişi yaşamını yitirdi, 53 bin 271 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde hedef alınan Filistinliler nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 497'ye, yaralı sayısı ise 18 bin 294'e yükseldi. Ayrıca, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 146'sı çocuk olmak üzere 428 olarak bildirildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde işgali genişletmeyi ve kalıcı hale getirmeyi amaçlayan saldırı planını uygulamaya başladığı, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurduğu kaydedildi.